'Joven que increpó a Anaya pertenece al PRI'

Arturo Cetina Bautista, quien increpó hoy a Ricardo Anaya en el aeropuerto de Mérida, "ha intentado extorsionar a alcaldes panistas", aseguró el candidato del PAN al gobierno de Mérida, Renán Barrera.

“Como nunca cedimos a sus chantajes, Cetina se dedicó a desprestigiarnos sin ningún fundamento. Cuando yo era presidente municipal de Mérida me pidió dos millones de pesos a cambio de no golpearme. Por supuesto que no accedí”, afirmó el abanderado blanquiazul.

Barrera dijo que Cetina Bautista –dirigente de la asociación Acciones Líderes- “jamás dijo nada de las corruptelas de los gobiernos estatales priistas, es un mercenario al servicio del PRI”, aseguró.

A su decir, “la guerra sucia del PRI no nos va a detener y vamos a ganar este 1 de julio para darle a México el gobierno honesto y de resultados que se merece”.

Este viernes Arturo Cetina Bautista y Ángel Cano Barrueta, dirigentes de la asociación Acciones Líderes, cuestionaron al candidato presidencial de la Coalición Por México al Frente sobre sus ingresos y propiedades, así como el presunto caso de lavado de dinero. (ESPECIAL)

