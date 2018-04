'Legalizacion de la marihuana, realidad más cercana'

CIUDAD DE MÉXICO

La legalización del uso lúdico de la marihuana es una realidad cada vez más cercana porque con litigios estratégicos, el Congreso de la Unión puede verse obligado a analizar el asunto y emitir una regulación al respecto, afirmó el abogado Ulrich Richter Morales.

El miércoles la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió el segundo amparo en el país para cultivar, transportar y consumir marihuana con fines lúdicos.

El beneficiado fue Richter Morales quien, en entrevista con EL UNIVERSAL, señaló la importancia de que los ciudadanos conozcan resoluciones como la que emitió el Máximo Tribunal a su favor para que sean conscientes del poder que tienen para definir el rumbo del país.

Explicó que el amparo concedido por la Primera Sala no beneficiará a otras personas, más que a él, pero que la reiteración del criterio de que la prohibición absoluta del consumo lúdico de la marihuana es inconstitucional, abre la puerta a que los ciudadanos ejerzan el litigio estratégico para lograr tres resoluciones más, sin ninguna en contra, y llegar a la legalización de cannabis.

"Me dan permiso de consumir y cultivar la marihuana con esas limitantes cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar el estupefaciente cannabis, conocido como marihuana. Este derecho no podrá ser ejercido frente a menores de edad ni en lugares públicos donde se encuentren terceros que no hayan brindado su consentimiento", detalló.

"Los ciudadanos ya no somos meros observadores sino que ya estamos proponiendo, sugiriendo temas a debatir de una agenda nacional que son de interés relevante para el país. El Poder Judicial de la Federación ya se pronunció sobre este tema y deja a los otros poderes para ver qué es lo que van a hacer en este o el nuevo gobierno y la nueva integración del Congreso de la Unión".

Afirmó que atrás de él vienen otros amparos, entre ellos el del senador con licencia, Armando Ríos Piter, que podrían lograr la emisión de otras tres sentencias favorables que obligarían a iniciar el proceso de declaratoria de inconstitucionalidad de los cinco artículos de la Ley General de Salud que impiden a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) a emitir permisos para consumir marihuana con fines lúdicos.

"Una vez emitidas las cinco sentencias, para la declaratoria de inconstitucionalidad se necesita el voto de ocho ministros y ese será un primer debate importante para ver cuáles son los criterios de la Segunda Sala de la Suprema Corte al respecto y cuándo se podría dar porque este año sale un ministro y el próximo también", destacó.

"Ya el tema está otra vez en la agenda y van a surgir más debates al respecto".

Conforme a la Ley de Amparo, al emitirse la jurisprudencia, la Corte tendría que notificar al Congreso de la Unión para modificar o derogar la norma que ha sido señalada como inconstitucional, si no lo hace, el asunto regresaría al Pleno del Máximo Tribunal para que con ocho votos de los 11 ministros los artículos sean eliminados de la Ley General de Salud.

"Si los ministros declaran que esos artículos son inconstitucionales definitivamente, los legisladores los van a tener que derogar porque ya no va a existir la prohibición en la ley y lo que no está prohibido, está permitido. Entonces, automáticamente, la Cofepris no te podrá negar el permiso para el consumo lúdico", puntualizó.

En noviembre de 2015, a propuesta del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, la Primera Sala concedió el primer amparo para consumo lúdico de la marihuana a cuatro personas integrantes de la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante (SMART).

Durante la votación, el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo señaló que el problema con la concesión del amparo es que no existe una disposición sobre el lugar donde los quejosos conseguirían la semilla de la cannabis, puesto que no se puede hacer más que de modo ilegal.

Al respecto, Ulrich Richter reconoció que esa será la nueva fase del debate sobre la legalización de la marihuana y que corresponderá al Congreso de la Unión tomar en consideración esas aristas que podrían quedar en vacíos legales.

"Efectivamente, dónde puedo ir a comprar la semilla para cultivarla, podría ser en Estados Unidos pero ¿cómo la traigo al país si eso no viene en la autorización?

"El ministro Pardo hizo una reflexión en 2015 para señalar que nos falta determinar sobre ese punto y esos vacíos serán parte de debates y propuestas que esto conlleva", dijo.

* El camino hacia la Corte

- Noviembre 13 de 2015. Ulrich Richter Morales solicitó ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) un permiso para consumo individual de marihuana con fines lúdicos y recreativos.

- Agosto 1 de 2016. La Corte asumió la competencia originaria para analizar el recurso y lo turnó a la ponencia del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.

- Abril 11 de 2018. La Primera Sala de la Corte, a propuesta del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, concedió el amparo a Ulrich Richter para que Cofepris le expida el permiso solicitado para consumo lúdico de marihuana.





