Evade AMLO a Mancera en Tepic

Luego de hospedarse en el mismo hotel en Tepic con perredistas y Miguel Ángel Mancera, el candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador sostuvo que evadió al jefe de gobierno de la Ciudad de México con licencia porque "no le cae bien y", a su parecer, "traicionó al pueblo de la Ciudad de México".

En entrevista a medios tras un evento en Santiago Ixcuintla, el candidato presidencial de la coalición "Juntos Haremos Historia" fue cuestionado sobre si se encontró hoy con Mancera en el Hotel Fiesta Inn.

El tabasqueño respondió: "No tengo relación con ellos y estaba ese restaurante lleno de gente que no me cae bien, o sea, no odio a nadie pero ya hay unos que ya de plano".

Y es que este jueves por la mañana Mancera desayunó en el mismo hotel donde López Obrador se hospedó, y este caminó a unos metros de la mesa donde estaban sentados perredistas como Guadalupe Acosta y Héctor Serrano. Sin saludarse, en otra mesa estaba el ex jefe de gobierno Marcelo Ebrard, quien ahora es coordinador de la segunda circunscripción de la coalición Morena-PES-PT.

Mancera, continuó López Obrador, creo que traicionó al pueblo de la Ciudad de México.

Por ese motivo, explicó, se fue a desayunar a otro restaurante y evitó contacto con el ahora coordinador nacional de gobierno de coalición de Por México al Frente (PAN-PRD-MC).

"Por eso me fui a desayunar a otra parte para no verlos, además era la hora del desayuno. Se va uno levantando, va a uno a comer, e imagínense. Cuando menos que tenga uno un panorama distinto, que pueda uno comer tranquilamente", dijo en tono de broma.

Cuestionado sobre la detención del supuesto precandidato de Morena a la alcaldía de Reynosa, Tamaulipas, por presuntos vínculos con la delincuencia organizada, López Obrador se deslindó y dijo que él no es su candidato.

"No sabía de eso. Pero el candidato nuestro es José Ramón, y el otro no es de nosotros", sostuvo.

En otro tema, dijo que las redes sociales no deben regularse porque eso significaría censura y evadir el derecho a la información: "No deben de regularse las redes, lo que tiene que hacer los dueños de Facebook y Twitter y de estas plataformas es cuidar que no se utilice esa red para fraudes electorales, como ha sucedido en el caso de México. Aquí utilizan estas redes para la guerra sucia. Que no haya regulación porque si no va a haber censura y no se va a garantizar el derecho a la información", expresó.





En entrevista a medios tras un evento en Santiago Ixcuintla, el candidato presidencial de la coalición "Juntos Haremos Historia" fue cuestionado sobre si se encontró hoy con Mancera en el Hotel Fiesta Inn.

