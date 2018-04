Hallan muerto a hermano de aspirante del PVEM en Oaxaca

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.-

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX







COMENTAR

Luego de estar más de un mes desaparecido, José Hever Castro Santos, hermano de Hirery Domínguez Santos, aspirante a la presidencia municipal de San Juan Bautista Tuxtepec por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), fue localizado muerto.

El pasado 7 de marzo la precandidata a la alcaldía del municipio oaxaqueño dio a conocer la noticia de la desaparición de su hermano a través de sus redes sociales, medio por el que este miércoles informó sobre la localización del cuerpo.

El pasado 12 de marzo Hirery Domínguez Santos denunció ante los medios de comunicación que recibió un mensaje en el que le plantearon la posibilidad de que la desaparición estuviese relacionada con su postulación.

"Probablemente, lo de tu hermano es por la política… Prueba renunciando a lo de tu precandidatura", citó Domínguez respecto al mensaje.

Ante esta situación, la aspirante dejó en claro que no renunciaría a su postulación. "No me amedrentaran", aseveró en rueda de prensa, donde también indicó que hizo una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Oaxaca por la desaparición.

La víctima desapareció el pasado 7 de marzo en el transcurso de un viaje, pues trabajaba como trailero. La unidad que conducía fue localizada intacta sobre la carretera federal en Cardel-Veracruz.

La aspirante indicó que, por ahora, se reservará las declaraciones sobre el hecho. En su cuenta de Facebook, la precandidata escribió: "Con una enorme pena en el alma los hago partícipes del hallazgo de mi amado hermanito: José Hever Castro Santos. Luz de mis ojos, alegría de mi vida, sé que no es una despedida porque pronto nos volveremos a abrazar, te amo y cada que volteé al cielo, como cuando pequeña, esa estrella que me enseñaste será por siempre nuestra".

El cuerpo fue velado este miércoles en la colonia Adolfo López Mateos de Tuxtepec.





El pasado 7 de marzo la precandidata a la alcaldía del municipio oaxaqueño dio a conocer la noticia de la desaparición de su hermano a través de sus redes sociales, medio por el que este miércoles informó sobre la localización del cuerpo. (ESPECIAL)

Etiquetas: elecciones 2018

Más de Nacional

... Anterior Siguiente ...