Que se cuide López Obrador, voy a tener más votos: 'Bronco'

"Que se cuide, voy por él, voy a tener más votos que él", fue el mensaje que el candidato independiente a la Presidencia de la República, Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, le mandó a su contrincante de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador.

Frente a los señalamientos del candidato de Morena, PT y PES, en que acusa que al gobernador con licencia de Nuevo León, le dieron un lugar en la boleta electoral "para quitarle votos a él", aseguró que López Obrador "tiene miedo".

"Voy por él y punto, entonces que se cuide, voy a trabajar para lograr tener más votos que él, pero los que ya decidieron por él, no van a votar por mí, entonces que no se preocupe, que no se angustie, le van a salir más canas", expresó.

En conferencia de prensa, a su llegada a la Ciudad de México, El Bronco desmintió los dichos y aseguró que con el presidente Enrique Peña Nieto ha hablado en pocas ocasiones y nunca sobre el tema, "es parte de lo que Andrés Manuel siempre le gusta decir, siempre está hablando mal de todos, vamos a hacerlo santo, a ver si le hacemos una iglesita, para que todo mundo hable bien de él", sostuvo.

Aclaró que no piensa quitarle votos a nadie, ya que su propósito es ir por los ciudadanos indecisos. "Todos tienen que hacer la lucha, nadie es dueño de votos de nadie en este momento partimos de cero, evidentemente con la desventaja del tiempo, pero la gente va a votar por quien quiera, nadie es dueño de la voluntad de nadie", señaló.

Al cuestionarle si hará pública su declaración patrimonial, como pidió el candidato de la coalición Todos por México José Antonio Meade, Rodríguez Calderón aseguró que sí, pero desde las redes sociales.

"Voy a publicar mi declaración patrimonial en Facebook", |y previó una posible denuncia contra el INE, por "denostar" a los independientes, dijo Rodríguez Calderón.





