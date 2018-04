California condiciona envío de su Guardia Nacional

El estado de California anunció que movilizará 400 efectivos de su Guardia Nacional para cumplir con la demanda del presidente Trump, de militarizar la frontera con México, pero lo hará con condiciones. La primera, no sólo se desplegarán en la frontera, sino que estarán por todo el estado. La segunda, que en ningún caso aplicarán leyes de inmigración.

El gobernador californiano, el demócrata Jerry Brown, fue el último de los cuatro estados fronterizos con México en responder a la petición de la administración Trump.

Convertido en un adalid de la batalla contra la Casa Blanca, especialmente en asuntos de migración, Brown puso esas condiciones para desmarcarse de lo consideran un intento de perseguir a migrantes.

"Seamos totalmente claros en el alcance de la misión", escribió el gobernador en una carta. "No será una misión para construir un nuevo muro. No será una misión para rodear mujeres y niños o detener gente que escapa de la violencia buscando una vida mejor. La Guardia Nacional de California no aplicará las leyes federales de inmigración", sentenció.

Brown remarcó que, al contrario de lo que dice el gobierno federal, "no hay una oleada masiva de inmigrantes" entrando por las fronteras.

Ap

Satisfecho Jeff Sessions valoró: Jeff Sessions valoró: ⇒ Positivamente la decisión de Trump. ⇒ De enviar a la Guardia Nacional para reforzar la seguridad y paliar la 'crisis' en la zona ante 'el aumento significativo de cruces ilegales'.

Presencia. Elementos de la Guardia Nacional se encuentran en la frontera de California con México.

Más de Internacional

... Anterior Siguiente ...