Cercanía con Kushner es error de apreciación: Videgaray

Al reunirse con integrantes del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (Comexi), el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, consideró como un "error de apreciación" el señalamiento de una relación cercana con Jared Kushner, yerno y asesor senior del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"Lo primero es un error de apreciación, que entiendo se presta muy bien para la especulación política, es más interesante hablar desde el punto de vista de editoriales, acerca de una concentración con una persona, pero esto objetivamente y los encuentros son públicos, y eso no corresponde a la realidad".

En extractos de la conversación dada a conocer por medio de Twitter, Videgaray expresó: "No nos confundamos, la persona que toma las decisiones en la Casa Blanca se llama Donald Trump".

Al sostener una charla con el doctor, Luis Rubio Presidente de la COMEXI y miembros del Consejo, Videgaray abordó los retos y desafíos de la relación de México con Estados Unidos.

-¿Cómo se definiría la política internacional de México en la era Trump?, se le preguntó.

-"Inédita. Al llegar a la Cancillería, ante este reto lo primero que hice fue hablar con mucha gente, algunos de los cuales están aquí, conocedores de muchos años, expertos, en la relación con Estados Unidos y una conclusión a la que llegué muy rápido es que frente a Donald Trump no tenemos un manual, no hay instructivo, no hay librito, para dialogar con él… pero tenemos claridad en nuestros principios, objetivos y límites", dijo.

Sobre la relación México-China –dijo- que el objetivo es incrementar exportaciones y atraer inversión.

"Se estableció un fondo México-China administrado por el Banco Mundial, aunado a la entrada de dos bancos, pero hay que reconocer que la presencia aún es incipiente".





