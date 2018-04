'El Bronco' no reunió firmas para registro: Ciro Murayama

CIUDAD DE MÉXICO.-

El consejero del Instituto Nacional Electoral, Ciro Murayama, declaró que las cifras duras que evidencian que Jaime Rodríguez Calderón, "El Bronco", no reunió las firmas requeridas para lograr su registro como candidato independiente a la Presidencia de la República fueron claras y demuestran las inconsistencias del proceso, pero dijo que acatarán el fallo del Tribunal Electoral.

"Lo que se hizo fue revisar uno a uno los apoyos que nos enviaron todos los aspirantes y lo que nosotros concluimos es que este aspirante no había llegado al 1% de apoyos que exige la Constitución y la ley, no llegó a los 866 mil, se quedó a más de 16 mil 600 apoyos y ese dato duro ahí está, él no reunió los apoyos, el Tribunal Electoral consideró que quizá podrían haberse obtenido esos apoyos si se hubieran revisado algunos de los apoyos que nosotros declaramos que no podrían ser subsanables, como es el caso de las personas fallecidas, los duplicados o nombres inexistentes en el padrón electoral, por tanto acatamos", explicó.

Tras participar en la presentación de la exposición "Ciudadanía, democracia y propaganda electoral en México 1910-2018", que se inaugura la noche de este miércoles en el Museo del Objeto del Objeto (MODO), el consejero declaró que la investigación sobre las irregularidades en las firmas de respaldo a Rodríguez Calderón sigue en proceso y añadió que el candidato independiente tendrá 7 millones de pesos de financiamiento público, tal como se había estipulado para cada candidato presidencial.

Dijo que el registro de "El Bronco" para las elecciones de julio no implicará ningún cambio logístico para el INE. "No hay ningún problema, van a ser el mismo número de boletas, los mismos números de debates. El INE es una institución con todas las capacidades técnicas para procesar una elección con 3, 4, 5, 6 o 7 candidatos, no cambia nada", dijo.

Murayama también sostuvo que el sistema electoral se ha robustecido en los últimos años para evitar irregularidades y el mal uso del padrón electoral.

Dijo que el primer paso para inhibir esas prácticas fue no validar ningún apoyo irregular, como los que se registraron con el candidato independiente: "La primera práctica para inhibir eso fue no dar por válido ningún apoyo de esa naturaleza; se han ido robusteciendo los mecanismos de seguridad del padrón electoral de tal manera que hoy los partidos políticos ya no reciben, cuando se entregue el listado nominal, datos como la clave de elector o la dirección de la persona, de tal suerte que en los cuadernillos que se van a distribuir en las 155 mil casillas que vamos a instalar el próximo 1 de julio ya no irán estos datos de las personas de la ciudadanía. Si alguien conservará un cuadernillo, por ejemplo, en una casilla, no le serviría después para usar esa información para tener apoyo porque no tendrá los datos".





Dijo que acatarán el fallo del Tribunal Electoral.

