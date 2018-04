Candidatos divididos ante la llegada de 'El Bronco'

CIUDAD DE MÉXICO

La magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine Madeline Otálora, afirmó que en la búsqueda de apoyos ciudadanos para alcanzar una postulación sin partido "no todo se vale, el fin no puede y no debe justificar los medios".

No podemos, dijo, "permitir que quienes aspiran a una candidatura, a un cargo de representación proporcional, realicen de un inicio acciones que cuestionen su ética y su compromiso con la democracia.

"La evaluación de quienes aspiran a un cargo no es sólo a través de sus plataformas y campañas, o lo que dicen en las redes o medios de comunicación, sino también según cumplan las reglas del juego", dijo.

La decisión del TEPJF para que el gobernador con licencia de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, "El Bronco", sea incluido en la boleta electoral generó todo tipo de críticas.

El consejero presidente INE, Lorenzo Córdova, salió en defensa de consejeros y del personal del instituto que operó la aplicación para captar apoyos de aspirantes independientes.

"Mi reconocimiento a las y los consejeros involucrados", por el trabajo "pulcro, desde el punto de vista técnico, neutral desde el punto de vista político y profesional que en todo el proceso de recolección de apoyos y de validación de los mismos".

En Zacatecas, Andrés Manuel López Obrador, candidato de Juntos Haremos Historia, afirmó que desde Gobernación los magistrados del TEPJF "recibieron línea" para fallar a favor de Rodríguez Calderón.

Sostuvo que los magistrados ganan hasta 400 mil pesos mensuales y están "bien maiceados" para que resuelvan en el sentido que quieren "los de la mafia del poder", expuso.

A su vez, la candidata presidencial por la vía independiente, Margarita Zavala, se expresó contra la candidatura de Jaime Rodríguez y aseguró que este aval del tribunal genera incertidumbre en el proceso electoral.

Indicó que ahora hay tres candidatos de partidos, "un candidato del Tribunal Electoral", y que ella es la única candidata de los ciudadanos.

Ricardo Anaya Cortés, de Por México al Frente, dijo no ver que la resolución del TEPJF beneficie o perjudique alguna otra candidatura. Se dijo sorprendido por la decisión del Tribunal Electoral, pero destacó que es un fallo inatacable.

José Antonio Meade Kuribreña, abanderado de la coalición Todos por México, que encabeza el Revolucionario Institucional, también se pronunció respetuoso de la resolución que sobre el caso tomaron los magistrados electorales.

Meade dijo que no siempre comparte las decisiones que toma el tribunal, pero es respetuoso y en este caso da la bienvenida.





