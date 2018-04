'El Bronco' llegará muy desprestigiado a la contienda: coordinadores PAN y PRI

MONTERREY, NUEVO LEÓN.-

La actuación de todas las autoridades electorales ha dejado mucho que desear y genera desconfianza a los ciudadanos ante la próxima jornada del primero de julio, coincidieron los coordinadores locales del PAN, Arturo Salinas Garza, y Marco Antonio González Valdez, del PRI.

Señalaron que una vez que pese a las trampas y hasta delitos detectados en la captación de firmas, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó el acuerdo del INE que había negado el registro de la candidatura presidencial independiente a Jaime Rodríguez Calderón.

Ambos legisladores expusieron que Rodríguez Calderón, "El Bronco", llegará muy desprestigiado a la contienda electoral y no le quitará votos a nadie. El priísta González negó que su partido haya influido para el registro de "El Bronco", pues afirmó que el PRI "no hace ese tipo de arreglos, y no necesita a "'El Bronco' como comparsa", para el triunfo de José Antonio Meade.

Arturo Salinas, líder de la bancada local del PAN, dijo: "La realidad es que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de un plumazo borró todo, creo que aplicó la famosa amnistía que Andrés Manuel López Obrador anda promoviendo ahora; imagínense que de un borrón y cuenta nueva empecemos a perdonar a la gente que comete delitos." Eso fue lo que sucedió ayer y esto indigna porque deja mal parado al Tribunal, deja mal parado al INE y a todas las instituciones de este país, y lo que genera es desconfianza para los ciudadanos, declaró Salinas.

"Dudo que tengo posibilidades de crecer, las precampañas cerraron para ‘El Bronco’ con una aprobación muy baja de dos o tres por ciento, la contienda está claramente marcada por dos punteros, Ricardo Anaya y Andrés Manuel López Obrador, los demás competirán, pero la contienda es entre ellos dos, y creo que el ganador será Anaya", expresó.

Salinas agregó que la decisión del TEPJF genera sentimientos muy encontrados porque "los ciudadanos de Nuevo León no queremos que regrese, y esto genera una alegría, pero tenemos que ser realistas, consiguió una candidatura violando la ley", lo cual genera molestia y enojo.

Pero asentó que este "logro lo deja muy mal parado, aunque desafortunadamente no todo el país conoce a Jaime Rodríguez, sólo nosotros a quienes nos ha gobernado".

El coordinador panista, estimó que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, deberá continuar con su investigación por la comisión de ilícitos en la captación de firmas.

Pero añadió que si él fuera el abogado de "El Bronco" alegaría que ya el Tribunal validó las irregularidades por las cuales se le acusa, y nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos.

El fallo del TEPJF, insistió, a todas luces le resta fuerza al proceso penal que está abierto y que debería seguir la Fepade.

En tanto el coordinador de la diputación local del PRI, Marco Antonio González, dijo que el fallo que favorece a El Bronco, es de una institución, y su partido siempre ha respetado las determinaciones de los órganos electorales.

Sin embargo, aseveró, "es muy lamentable la decisión, porque no fue de manera unánime, sino por votación dividida, y causa más controversia la resolución porque había supuestamente pruebas de posibles de delitos electorales que la Fepade debe de investigar".

La decisión ya se tomó, expuso, "y deja a Nuevo León manchado, tenemos un candidato presidencial de Nuevo León que no va limpio a la elección, que tiene sus pecados electorales, y le deseamos el mejor de los éxitos".

González Valdez, agregó que "el proceso no fue claro, causa mucha incertidumbre y podemos decir que se hicieron de la vista gorda" los magistrados electorales, al pasar por alto las trampas e irregularidades cometidas por Rodríguez Calderón para aparecer en la boleta presidencial.

Rechazó, sin embargo, que el PRI haya tenido algo que ver para que "El Bronco" lograra su candidatura, a fin de tratar de quitarle votos al abanderado de Morena, Andrés Manuel López Obrador, pues afirmó: "El Bronco no le va a restar votos a nadie, y el PRI no se presta a ese tipo de arreglos; Meade (José Antonio) va a ganar la elección, y no necesita a El Bronco como comparsa para llegar a eso".

Estimó que son nulas las posibilidades de triunfo de Rodríguez Calderón pues incluso "en Nuevo León va a perder" como en todo el país.

Por otro lado, señaló no estaban preparados el INE, ni el TEPJF, ni la Fepade para esta elección, "y muestra de ello es que todo lo están haciendo a contra reloj, pues no obstante que hay evidencia clara de delitos electorales, "pudieron más los votos" de cuatro magistrados y "dejan mucho que desear todas las instituciones electorales".

Asentó que las autoridades fueron rebasadas, y se demostró que México no estaba preparado para tener candidatos independientes, pues carecíamos de una estructura sólida que pudiera dar validez a todo lo que está sucediendo, "pero esperamos que esto sirva de ejemplo de cómo no hacer las cosas para la siguiente elección".





