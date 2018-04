Apps que muestran 'compatibilidad' con candidatos en México

CIUDAD DE MÉXICO

A menos de tres meses de que se celebren elecciones en México, surgen aplicaciones y plataformas digitales que ayudan a los electores a despejar dudas y a definir su voto través de cuestionarios y de información objetiva ante una contienda electoral marcada por la ambigüedad ideológica.

Conseguir que el voto sea razonado en unos tiempos en los que prolifera la desinformación y las noticias falsas puede verse ayudado por estas plataformas que, mediante un cuestionario, tratan de deshacer la indecisión del electorado, en especial la de los jóvenes, principales usuarios de la tecnología digital y parte importante del censo electoral.

Una de estas ayudas puede verse en la aplicación y plataforma web "Acordeón de Elección", que verá la luz en mayo y que, según contó a Efe su directora creativa, Janette López, busca, mediante un cuestionario e información objetiva, decir al ciudadano con qué candidato tiene una mayor afinidad.

Mediante 30 afirmaciones que tienen que ver con ideología política, el usuario descubre su compatibilidad con los candidatos respondiendo con un "estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, o no me interesa este tema".

La aplicación pretende definir la posición del ciudadano ante temas "que nos interesan a todos los mexicanos" como la seguridad o la legalización de las drogas como medida política para combatir el narcotráfico.

"Una vez que terminas de contestar esas preguntas, te arroja el porcentaje de compatibilidad con los diferentes candidatos", aseguró la joven.

La aplicación contempla a los cuatro candidatos presidenciales: el izquierdista Andrés Manuel López Obrador, el oficialista José Antonio Meade y los conservadores Ricardo Anaya y Margarita Zavala.

"Queremos asegurarnos que nuestra información y el resultado que arroja la aplicación es 100 % objetivo", agregó López, que para garantizar eso ha reunido un sólido grupo de investigadores y, además, ha blindado de influencias políticas la aplicación al ser financiada por la ciudadanía a través de la plataforma de crowdfunding "Kickstarter".

Por su parte, la politóloga y profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Rosa Mirón afirmó a Efe que este tipo de iniciativas digitales resultan "de gran utilidad para la sociedad", eso sí, siempre que la información sea veraz y objetiva.

Ello se debe a que la expresión digital puede "ayudar a saber cuál es la posición real del candidato", algo esencial especialmente en estas elecciones, marcadas por la ambigüedad ideológica de los candidatos, que esta vez atavian sus ideas con coaliciones en las que caben muchos frentes ideológicos.

"La tendencia de los partidos políticos a coaligarse impide que tengan un perfil claramente definido durante las campañas", aseguró.

Una prueba de ello es que el Partido Acción Nacional (PAN), tradicionalmente de ideología conservadora, se coaligó con el Partido de la Revolución Democrática (PRD), históricamente situado a la izquierda en la geometría partidista tradicional.

"Esto tiende a confundir al elector", afirmó la politóloga, argumentando que "sería difícil para alguien de derecha recalcitrante entender o dar un voto para un candidato que también representa a la izquierda".

Algo similar ocurre con el partido izquierdista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), liderado por Andrés Manuel López Obrador, y que va en coalición, entre otros, con el Partido de Encuentro Social, identificado tradicionalmente como grupo religioso.

A raíz de esto, "como no se pueden definir las posturas", la experta vaticinó que las campañas serán "suaves" en el aspecto ideológico.

Mirón también ve en los jóvenes una parte esencial de la partida de ajedrez, puesto que "son los que van a decidir el futuro del país", entre otras cosas porque representan una gran parte del censo electoral y, además, son los que más usan las nuevas tecnologías para informarse.

En esto, López coincidió apuntando que "en las elecciones pasadas había muchísimo más desinterés; creo que en estas elecciones se quiere tanto un cambio que los jóvenes están ávidos de información".

A menos de tres meses del 1 de julio, cuando los mexicanos deberán elegir al próximo presidente y a quienes ocuparán otros 3.400 cargos públicos, la publicidad electoral circula por las redes sociales, las campañas arden y los electores reflexionan -cada vez más de manera digital- sobre el futuro de un país que vive una de las elecciones más determinantes de su historia.





