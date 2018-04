Soy la única panista contra tres priistas: Zavala

CIUDAD DE MÉXICO.-

Margarita Zavala Gómez del Campo describe cómo ve a sus adversarios en esta contienda. Ella se autodenomina como la única panista de la elección, y asegura que compite contra tres priistas.

"Sobre mis adversarios, me distinguen muchas cosas, no sólo que soy mujer… sino también el origen y la razón por la que estamos ahí, me distingue también el modo en cómo llegó cada uno y cuando dijiste que había tres panistas… no, no, no, no, hay tres priistas y una panista, si se tratara de decirlo, y la verdad no lo digo por la filiación, lo voy a decir por el estilo de hacer las cosas", sostiene.

Explica que José Antonio Meade es un priista por conveniencia, pero representa un partido ya juzgado y eso le hace imposible seguir adelante y con un lastre que lo detiene, dice que el PRI le genera una serie de contradicciones y que no le permiten ser claros.

Respecto a Andrés Manuel López Obrador, lo califica como un priista por nacimiento y lo llama "el ropavejero de la política", porque además de juntar partidos antagónicos y de difuminar su propuesta, le cae de todo, “le da igual quién caiga, no tiene límite alguno y, de esa manera, es claro que él va a enfocarse en cachar lo que sea necesario y luego ya veremos".

Sobre Ricardo Anaya dice que en la coalición Por México al Frente, los partidos renunciaron a su propia identidad, a sus valores y dijo que el panista queretano anuló todos los órganos de democracia y decisión en el PAN, pero también lo califica como un priista por hábitos.

"Cuando se anulan las decisiones democráticas del PAN, cuando se hace una alianza con posiciones antagónicas, cuando da igual una Comisión de la Verdad que un poder judicial, cuando da igual una renta básica universal que una política económica de libertades, pues eso va también deshaciendo la propia identidad del PAN, por eso la va imponiendo, y por eso es el priista por hábitos", señala.

Agrega que frente a estas tres opciones está ella, que se dice convencida de que puede lograrlo frente a una maquinaria de partidos que van a gastar más de 12 mil millones de pesos.

Afirma que se imagina el amanecer del próximo 2 de julio celebrando que ganó la Presidencia de la República.

"Tengo un estilo distinto de hacer política porque así lo aprendí. Desde hablar con honestidad, en escuchar más a la gente, en ser más clara, en decir lo que se piensa. Hay un enorme contraste entre ser honesto y acompañarse de gente honesta. Y yo me imagino el 2 de julio pero, desde luego, celebrando la Presidencia de la República", asegura.





