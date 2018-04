Norcorea abierto a discutir programa nuclear

El gobernante norcoreano Kim Jong Un está dispuesto a conversar sobre su programa de armas nucleares con el presidente Donald Trump, comunicó el gobierno de Pyongyang a Estados Unidos _dijeron funcionarios estadounidenses ayer_ lo que aumenta la posibilidad de que se concrete el histórico encuentro.

La confirmación directa de Pyongyang y no mediante un tercer país como Corea del Sur, elevó la confianza al interior del gobierno de Trump sobre la sensatez de sostener esa reunión, mientras funcionarios estadounidenses efectúan preparativos en secreto. El gobierno de Trump ha dicho desde hace tiempo que si Corea del Norte no está dispuesta a discutir sobre renunciar a su programa nuclear, no habría razón para sostener negociaciones.

Trump sorprendió el mes pasado a su gobierno y a otros países al aceptar una inusual propuesta de Kim para reunirse. Corea del Norte transmitió la invitación a una delegación surcoreana que viajó a Washington y entregó el mensaje a Trump.

El presidente aceptó de inmediato la reunión , aun cuando Estados Unidos no escuchó la propuesta directamente de Corea del Norte sobre las intenciones de Kim. Estados Unidos escuchó después de otros países, entre ellos China.

Ap

Incierto Sin embargo, el gobierno norcoreano: Sin embargo, el gobierno norcoreano: ⇒ No ha dicho nada públicamente sobre una posible reunión con Trump. ⇒ Y la falta de comunicación entre Pyongyang y Washington sobre la reunión ha avivado conjeturas sobre la seriedad de Kim.

Agenda. Trump sorprendió el mes pasado a su gobierno y a otros países al aceptar una inusual propuesta de Kim para reunirse

Más de Internacional

... Anterior Siguiente ...