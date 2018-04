Inicia el fuego entre candidatos

MEADE ES ACOGIDO POR SUS SIMPATIZANTES EN EL ESTADO DE MÉXICO

Ciudad de México.- La tónica de las campañas cada vez se enfocan a lanzar ataques en contra de los contrincantes.

Margarita Zavala, de gira en Tijuana, se lanzó contra el candidato a la presidencia del PAN, al igual que contra al gobernador de Baja Californa, Francisco Vega. En tanto el candidato del Frente, Ricardo Anaya, aseguró que él no va a pactar con la delicuencia como lo propone López Obrador.

José Antonio Meade, en el Estado de México, consideró que resulta grave para Andrés Manuel López Obrador no generar consensos, no convencer y sí dividir.

Mientras que Andrés Manuel López Obrador, en Guanajuato, criticó a Vicente Fox, a quien le sugirió tratar de vivir con la pensión que ofrece el programa 65 y Más, y no con la pensión de que se le otorga como expresidente de 5 millones de pesos al mes.

Zavala también señaló que está en contra de bajar el IVA a los estados fronterizos y planteó mejorar la inversión federal, en materia de infraestructura.

Anaya dijo para acabar con la hostilidad del gobierno estadounidense es necesario que el Estado suspenda la cooperación bilateral en materia de migración y de la lucha con la delincuencia organizada transnacional. Meade presumió de los programas de salud de la presente administración y AMLO dijo que nadie en su equipo está ahí por algún puesto político.

'Soy la única que domina seguridad'

La candidata independiente a la Presidencia, Margarita Zavala, afirmó que frente a sus adversarios ella es quien mejor conoce de seguridad porque acompañó a Felipe Calderón en los momentos más difíciles del país.

"Yo soy la que más conoce de seguridad porque soy abogada, porque fui integrante de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso federal y porque acompañé a Felipe, como presidente, en momentos muy difíciles de la historia del país", destacó Zavala.

Al participar en el foro "Reflexión México, escucha y decide", organizada por la organización Tijuana Innovadora y el Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California, aseguró que es necesario reformar el sistema de justicia penal para que los criminales se queden en la cárcel, se combata a la corrupción y disminuya la impunidad; también se pronunció a favor del Mando Único.

En materia de seguridad, la atención a los casos de feminicidios y desaparición de niños y jóvenes sería prioridad para Zavala.

Dijo que la prevención del delito es fundamental, así como la honestidad de quienes se dedican a la laborar de la seguridad y por parte de todos los funcionarios públicos.

La candidata se pronunció en contra de bajar el IVA a los estados fronterizos y planteó mejorar la inversión federal, en materia de infraestructura, a fin de retribuir recursos a esos estados. También, propuso crear una Zona Especial Económica Fronteriza, a fin de generar una política regional que beneficie tanto a las entidades del norte como a las del sur.

La aspirante reiteró que su equipo de campaña continúa analizando si solicitará a Gobernación y al Instituto Nacional Electoral (INE), sumarse a su protocolo de protección de seguridad a los candidatos.

En Baja California, gobernada por el panista Francisco Vega, Zavala reconoció que se arrepiente de haber salido a pedir el voto por el mandatario estatal. "Sí, en efecto, dije que me había arrepentido de muchos apoyos que di, como el del gobernador", reiteró.

Señaló que ella no le arrebata los votos a ningún partido político: "Yo no le arrebato votos a nadie, ese es el sentido patrimonialista de creer que los votos se compran o se somete".

Al responder sobre si su esposo, el expresidente Felipe Calderón, le beneficia o perjudica en su campaña, puntualizó que "tener a mi lado a alguien que sabe de México es una fortaleza, pero en las decisiones de gobierno la única responsable soy yo".

Posteriormente, Margarita Zavala realizó volanteo en la Glorieta de Cecut, en donde platicó y se tomó fotos con los ciudadanos. (Agencias y NTX)

Pide suspender

Cooperación con EU

A una semana de que arrancaron las campañas electorales, el candidato presidencial de la alianza Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, afirmó que para acabar con la hostilidad del gobierno estadounidense es necesario que el Estado suspenda la cooperación bilateral en materia de migración y de la lucha con la delincuencia organizada transnacional.

El panista dijo en entrevista que el Gobierno federal debe pasar con Donald Trump de los discursos a los hechos, porque "si Estados Unidos identifica que lo único que México hace es dar discursos y no procedemos, no van a cesar los ataques".

Señaló que si bien el mensaje del presidente Enrique Peña Nieto va en el sentido correcto, "no es suficiente", lo que implica suspender la cooperación o, de lo contrario, "la posición de EU será la de faltarnos el respeto".

El queretano afirmó que México debe mejorar el trato que da a los migrantes centroamericanos, pues de no hacerlo así, "no va a tener autoridad moral" para exigir respeto a los migrantes mexicanos mientras no se respete a los salvadoreños, guatemaltecos u hondureños.

"La política debe ser de respeto a los Derechos Humanos, incluidos los migrantes centroamericanos, y así tendremos la calidad moral para exigir a Estados Unidos", declaró.

Ricardo Anaya también indicó que es momento de emprender una diversificación para no depender de una sola nación en lo económico y comercial, puesto que tan sólo 80% de las exportaciones son a un solo país razón por la cual se debe trabajar de manera intensa para diversificar las relaciones.

Anaya Cortés desmintió en el acto lo que el PRI dice de quitar el programa Prospera cuando otro partido llegue a la Presidencia.

"No les crean a los del PRI, eso es una mentira, el programa Prospera va a continuar y cuando nosotros ganemos, no sólo no se van a reducir los apoyos, habrá más", prometió.

Anaya señaló que "hay un candidato por ahí que es un auténtico charlatán, que dice que la seguridad se va a recuperar pactando y perdonando a los delincuentes, esa es una idea muy vieja".

En su visita por Puebla, donde recorrió los municipios de Chalchicomula de Sesma, Vicente Guerrero y Tehuacán, agregó que esa misma idea se planteó en Colombia hace 25 años y el resultado fue un desastre total. "Cuando se perdona a los criminales, éstos no dejan de cometer delitos, se reagrupan y se fortalecen, y como pasó en Colombia la violencia y los delitos aumentan", dijo al mismo tiempo que llamó a los ciudadanos a tener mucho cuidado con las propuestas de dicho candidato. (Agencias y NTX)

'Grave, que AMLO no cree consensos'

José Antonio Meade consideró que resulta grave para Andrés Manuel López Obrador no generar consensos, no convencer y sí dividir.

Meade Kuribreña, candidato de la coalición Todos por México (PRI-PVEM-NA), respondió a la declaración que hiciera su contrincante de la coalición Juntos Haremos Historia, en Tamaulipas, en donde refirió que sólo algo grave evitaría su triunfo en los comicios presidenciales.

"Me parece que algo muy grave está ya sucediendo. Estamos escuchando propuestas, programas y estamos viendo un perfil que no genera consenso, que no convence y que divide. Y ciertamente, con cargo a eso, es que estamos ciertos que en el contraste vamos a ganar", señaló.

El aspirante presidencial manifestó que López Obrador hace bien, desde ahorita, en considerar que la gravedad de sus declaraciones y de su falta de propuestas habrán de permitir que la alternativa de la coalición Todos por México sea la alternativa que resulte electa el 1 de julio próximo.

José Antonio Meade estuvo en Tecamac y Ecatepec, en el Estado de México, en donde el PRI, uno de los partidos políticos que conforma la coalición, mostró su músculo.

Tecamac fue el primero de los dos municipios que visitó. La gente comenzó a llegar desde las 08:30 horas. Lo no visto anteriormente ayer sábado estuvo presente: repartición de camisetas, gorras, pulseras, mandiles para cocina, globos, banderines y cornetas, entre otros.

Lo mismo ocurrió en Ecatepec: un mitin masivo, con playeras, gorras, pulseras, globos y cantantes.

Acompañado del gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, y el presidente del PRI en la entidad, Ernesto Nemer, Meade Kuribreña pidió a los asistentes trabajar para lograr el triunfo y además expuso sus compromisos por la entidad.

Aprovechó el Día Internacional de la Salud para prometer que de llegar a la Presidencia de la República trabajará para tener hospitales y clínicas a 100% en materia de infraestructura, tecnología y medicamentos, para lo cual, añadió, se requiere una inversión de 33 mil millones de pesos. "Podemos y tenemos capacidad de hacer un esfuerzo de equiparlas todas a 100%, que todos los hospitales y todas las clínicas, implican una inversión aproximada de 33 mil millones de pesos", afirmó.

Meade sacó a relucir el Seguro Popular, el cual, afirmó, hará "más seguro y más popular". Militantes y simpatizantes del PRI tomaron calles en los estados del país para, en un ejercicio de unidad, apoyar a su candidato José Antonio Meade Kuribreña. (Agencias y NTX)

Ofrece a Fox

Pensión de 65 y Más

Trece años después del intento de desafuero, Andrés Manuel López Obrador vino a la tierra de Vicente Fox a decirle que no es venganza, pero que se vaya olvidando de su pensión de expresidente, de 5 millones de pesos mensuales, y que se inscriba a la de adultos mayores de 65 años, de mil 200 cada dos meses.

"¡También la de Calderón!", le grita el público. "¡Y la de Zedillo!", "¡Y la de la Sasha Montenegro!". "También esa, la de la viuda de López Portillo", concuerda López Obrador, fija la mente en Fox.

"No sé si han escuchado últimamente a Fox que está ardido y nervioso. Ya le estoy recetando el 'amlodipino' para que se serene. Dice que soy lopitos, que estoy loquito, que diga lo que quiera, pero, pero ya no le vamos a dar la pensión de 5 millones de pesos mensuales".

López Obrador ha repetido eso muchas veces. Desde hace tiempo, el tabasqueño se ha venido plagiando a sí mismo. Igual lo hacen por estos días todos los candidatos en cada discurso, en cada mitin. Ninguno supera la tenacidad del de Morena que ahora amenaza a Fox en su propia casa.

En primera línea detrás de la valla del mitin, Lino Barrera Flores, con su credencial de recién afiliado a Morena, puede confirmarlo.

Expanista, don Lino apoyó a Vicente Fox en 2000. Expriista, dice que lo afiliaron a la fuerza al tricolor en 2012, para apoyar a Enrique Peña Nieto. Siempre oía las mismas promesas de López Obrador, pero no se había animado. Agotó las posibilidades. "Y ahora me doy cuenta que a lo mejor sí, él es el indicado", dice señalando al orador arriba del templete, interrumpido a veces por un borracho acá abajo.

"¡Eso, eso, Peje, pártele su madre a Fox¡", grita hasta que se lo lleven a otra parte. Detrás de él, un hombre medio calvo y vestido de Miguel Hidalgo ondea su estandarte. Los que traen sombrero y paraguas se quedan frente al templete. Decenas buscan la sombra entre los árboles frente al Palacio Municipal.

López Obrador se quita el sombrero bajo el Sol, quemante. La venganza contra Fox, quien hace 13 años quiso desaforarlo, aún no enfría.

Por tercera vez candidato, Lopez Obrador atiza el fuego: "Aquí se ofreció en Guanajuato, en 2000, que iban a haber cambios y fue un gran engaño".

El tabasqueño tiene otros dos mítines en esta entidad panista. Recuerda que aquí siempre le había costado tener gente. Pero ahora no. Lo apoyó la presencia del expanista Ricardo Sheffield, ahora candidato a gobernador por Morena; y del expriista Miguel Ángel Chico, aspirante a diputado federal. Los dos se fueron de sus partidos cuando no les dieron la candidatura. Por más que Lopez Obrador diga que aquí nadie vino por un puesto. (Reforma)

