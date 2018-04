Reconoce CNDH disposición de PGR para cumplir con recomendaciones

CIUDAD DE MÉXICO.-

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reconoció la disposición expresada por la Procuraduría General de la República (PGR) para avanzar en el cumplimiento de las recomendaciones que aún no han sido atendidas, así como para fortalecer la relación interinstitucional, en particular por lo que hace en respuesta a las solicitudes de información y a la entrega de documentos necesarios para investigar las violaciones a derechos humanos que se presentan ante el organismo.

Mediante un comunicado la dependencia informó que en un oficio dirigido a Alberto Elías Beltrán, subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, manifestó su confianza en que en las instrucciones giradas, se observen sus términos de manera efectiva, toda vez que las recomendaciones emitidas por la CNDH no han sido cumplidas a cabalidad; las solicitudes de información que se le hacen a la Procuraduría General no son, por regla general, atendidas oportuna ni debidamente; además de que no se han concluido las investigaciones por los delitos que pudieron haberse cometido en casos tan relevantes como los de San Fernando, Tlatlaya, Iguala, Tanhuato, Apatzingán y Nochixtlán, todos ellos vinculados a violaciones graves a los derechos humanos.

A diciembre del año próximo pasado la Procuraduría General de la República, tenía 140 puntos de atención, vinculados con 37 recomendaciones.

"Del cúmulo de recomendaciones pendientes, durante 2017 la PGR solo presentó pruebas de cumplimiento total en 5 casos, que demoraron entre 4 y 7 años en ser cumplidos, puntualizándose que ninguna recomendación dirigida a la Procuraduría durante los años 2014, 2015, 2016 y 2017 fue totalmente atendida durante el año precedente", señaló el comunicado.

Respecto al caso Ayotzinapa, la CNDH precisó que al concluir 2017, solo 9 de los 57 puntos propuestos por la Comisión sobre la investigación que efectúa la PGR habían sido completamente atendidos, 36 estaban en vías de atención y 12 no se habían atendido en absoluto, además que "hasta este momento, la PGR no ha probado con certeza, el destino final de los 43 normalistas desaparecidos, punto esencial de la investigación correspondiente".

"Por otra parte, se enfatizó la falta de colaboración de la PGR para dar respuesta a las solicitudes de información que le formula la CNDH, como lo demuestran las omisiones, demoras y entregas parciales e incompletas de los datos y constancias solicitadas, situación en la que se ha llegado al extremo de que se fije día y hora para consulta de expedientes. Éstas situaciones que han incidido negativamente en el avance de las investigaciones por violaciones a los derechos humanos", indicó González Pérez.

En este punto se puso como ejemplo el caso de las cajas de seguridad en Cancún, Quintana Roo, donde las constancias que permitieron acreditar la existencia de violaciones a los derechos humanos y determinar a los funcionarios responsables, se tuvieron que obtener mediante la intervención de un juez de Distrito, ya que lo entregado por PGR estaba testado y hacía imposible desprender los datos e información requerida para tal efecto.

Tras puntualizar que estas situaciones evidencian que el modelo de operación de la PGR "está agotado" y los resultados que brinda no son los que el país requiere, el presidente de la CNDH reiteró su confianza, pero también la necesidad, "de que la Procuraduría General ejecute acciones y brinde a la CNDH respuestas que contribuyan al abatimiento de la impunidad, al trato responsable del legítimo reclamo de las víctimas y al necesario fortalecimiento del Estado de Derecho en el país, así como a la vigencia de los derechos humanos".





El presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, manifestó su confianza en que en las instrucciones giradas, se observen sus términos de manera efectiva. (ARCHIVO)

