Caravana migrante se reunirá este lunes con autoridades mexicanas

Irineo Mujica, director de la organización Pueblo Sin Fronteras y vocero de la Caravana Viacrucis Migrante, informó que este lunes se realizará una reunión de alto nivel con autoridades del gobierno federal para tratar el tema de la caravana, la cual motivó el envió por parte de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, de la Guardia Nacional a la frontera con México.

En reunión con medios tras protestar frente a la embajada de Estados Unidos, en el Paseo de la Reforma, Mujica aseguró que a esta reunión se prevé que asistan autoridades de la Secretaría de Gobernación (Segob), del Instituto Nacional de Migración (INM), así con senadores y el padre Alejandro Solalinde, donde se demandará la entrega de permisos pendientes para integrantes de la Caravana.

"Tenemos reunión con ellos y esperamos que se cumpla algunas de las peticiones, como son algunas de las visas que no se han entregado a integrantes de la caravana y que deberían haber entregado, así como la respuesta que nos den de una conclusión digna a esta caravana. Esta reunión será el lunes, pero no sabemos la hora porque no hemos podido coordinarnos, pero estará Segob, INM, el Senado, y el padre Alejandro Solalinde", dijo.

Denunció que ayer viernes al trasladarse a la Ciudad de México, en Orizaba, Veracruz, policías de este municipio trataron de extorsionar a los migrantes, debido a que detuvieron a dos personas y al resto les pidieron papeles a pesar de que contaban con permisos del INM.

"En Orizaba, en una gasolinera nos paramos y llegaron policías municipales y nos comenzaron a pedir papeles, a tomar fotos. Se querían llevar a dos personas, porque vieron el número de migrantes y dijeron, "aquí hay dinero". Nos pidieron dinero para soltarlos, empezaron a tratar de subir gente, lo tratamos de impedir y nos rompieron la topa, nos arrollaron con la troca", dijo.

Frente a la embajada estadounidense, los cerca de 100 integrantes de la Caravana exigieron que se deje de criminalizar a los miles de personas que tratan de llegar al país del norte, por lo que "exigimos que se termine la violencia. Al gobierno de Honduras pedimos que retire a los militares de la calle; a El Salvador que deje de coludirse con "las maras"; a Donald Trump que deje de solapar a gobiernos corruptos y que tome medidas migratorias sensibles".

Al finalizar la protesta, como este viernes, los migrantes se dirigieron rumbo a la Basílica de Guadalupe para dar gracias por haber llegado a la capital mexicana, y al finalizar esta visita, regresarán a la sede del Sindicato Mexicano de Electricistas, donde se quedarán a descansar para esperar al resto de sus compañeros que llegaran a la capital mexicana el próximo lunes.





Se demandará la entrega de permisos pendientes para integrantes de la Caravana. (EFE)

