Circula en redes otra encuesta falsa del NYT

MONTSERRAT SáNCHEZ

Verificado 2018

Un nueva encuesta falsa, supuestamente hecha por The New York Times, se ha difundido en facebook con la leyenda: "Inalcanzable OBRADOR VIVA NUESTRO MODERNO HÉROE PATRIO".

La publicación, realizada el 3 de abril, afirma que Morena cuenta con el 78% de preferencias, en segundo lugar el PAN con 12% seguido del PRI con 8% y el cuarto lugar para Zavala con 2%.

La encuesta fue publicada en el grupo de Facebook "Morena Camina con Ya Sabes Quien al 2018" y ya cuenta con mil 300 reacciones y se ha compartido mil 309 veces.

The New York Times no ha hecho tal encuesta y es la segunda ocasión en que se le atribuye al diario estadunidense una encuesta falsa.

El pasado 14 de marzo, el grupo de Facebook Yucatán con Meade publicó una encuesta del NYT que colocaba a la cabeza de las preferencias electorales al candidato José Antonio Meade, ante esta situación, el director editorial del NYT en Español, Elías López confirmó que el diario no realizó la encuesta y que esos resultados son falsos.

Realidad. The New York Times no ha hecho tal encuesta y es la segunda ocasión en que se le atribuye al diario estadunidense una encuesta falsa.

