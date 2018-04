'Correcta', posición de EPN ante declaraciones de Trump: Anaya

AMOZOC, PUEBLA.-

AMOZOC, PUEBLA







COMENTAR

El candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, calificó de correcta la postura asumida por el presidente Enrique Peña Nieto ante las declaraciones de mandatario estadounidense, Donald Trump, sobre el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera norte del país.

Entrevistado en este municipio, dijo que tras el mensaje de Peña Nieto, ahora hay que dejarle claro a Trump que no se van a aceptar los ataques y amenazas, "y que nosotros nos retiraremos de las negociaciones mientras no cambie esa posición y no haya respeto a nuestra nación".

El aspirante de los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano consideró absolutamente inaceptable la posición que ha asumido el presidente Trump, de amenazar con la militarización de la frontera con México.





Dijo que tras el mensaje de Peña Nieto, ahora hay que dejarle claro a Trump que no se van a aceptar los ataques y amenazas. (EL UNIVERSAL)

Etiquetas: fronteraDonald TrumpMURO

Más de Nacional

... Anterior Siguiente ...