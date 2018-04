Anuncia EU despliegue militar

LA CASA BLANCA NO QUISO DAR DETALLES ESPECíFICOS DEL NúMERO DE EFECTIVOS UTILIZARáN

El presidente estadounidense, Donald Trump, firmó ayer una orden para desplegar "lo antes posible" un número no determinado de militares de la Guardia Nacional en la frontera con México, en un intento de marcar músculo ante lo que considera un aumento intolerable de la inmigración ilegal.

La decisión de Trump llegó después de días de quejas del presidente contra una caravana de cientos de inmigrantes centroamericanos que se dirigían a Estados Unidos, aunque la Casa Blanca atribuyó la medida al aumento en la llegada de indocumentados al país desde febrero.

"Seguimos viendo niveles inaceptables de drogas ilegales (...) e inmigración ilegal entrando en nuestra frontera sur. Esto no solo amenaza la seguridad de nuestras comunidades y niños, sino también nuestro sistema legal. Es hora de actuar", dijo la secretaria de Seguridad Nacional de EU, Kristjen Nielsen, en una conferencia de prensa.

"Para prevenir esas consecuencias, el presidente ha ordenado que el Departamento de Defensa y el Departamento de Seguridad Nacional trabajen con nuestros gobernadores (estatales) con el fin de desplegar personal de la Guardia Nacional en la frontera suroeste, para ayudar a la Patrulla Fronteriza", añadió Nielsen.

Aunque Trump tenía la esperanza de que el despliegue comenzara "inmediatamente", según Nielsen, en su orden dio 30 días al Pentágono y a las otras agencias del Gobierno involucradas en la misión para que le presenten un "plan de acción" para militarizar la frontera.

El Gobierno de Trump todavía está negociando con los estados de la frontera, que tienen responsabilidad sobre la Guardia Nacional, para determinar las dimensiones de la misión, por lo que aún no está claro ni cuándo se desplegarán los militares, ni cuántos serán, ni cuáles serán el costo y la duración de la operación.

"(El despliegue) se producirá lo antes posible", afirmó la titular de Seguridad Nacional, quien dijo que las conversaciones con los gobernadores de los estados estaban siendo positivas. "Valoro su sociedad y no espero que está operación afecte esa relación", señaló la secretaria de Seguridad Interna en una rueda de prensa ofrecida en la Casa Blanca.

Indicó que la expectativa de su oficina es que "el despliegue será inmediato", y anticipó que la presencia de estos reservistas militares "será fuerte" en términos de números.

"Tomará tiempo para tener todos los detalles en pie, pero empezamos hoy, y nos vamos a mover pronto. Estamos ansiosos de tener este apoyo. He hablado con todos los gobernadores y vamos a continuar estas conversaciones", apuntó.

Cuando una periodista le preguntó si su anuncio de que esta movilización será inmediata significa que podría ocurrir esta noche, Nielsen respondió de manera afirmativa.

"Eso es lo que significa, pero también significa que lo vamos a hacer de manera conjunta con los gobernadores" de Texas, Nuevo Mexico, Arizona y California", precisó.

Nielsen explicó que la reciente alza en las detenciones de inmigrantes indocumentados en la frontera sur, la mayoría de ellos provenientes de Centroamérica, es la razón principal detrás de esta medida.

Aseguró que esta migración ha sido motivada por los vacíos legales, y el programa "detenido y liberado" (catch and release), que permiten que quienes claman temor de volver a su país y solicitan asilo, sean puestos en libertad mientras esperan el desahogo de sus casos en cortes de migración.

"El sistema recompensa la mala conducta, no castiga a quienes rompen las leyes, socava los intereses económicos de la nación. No hay que equivocarnos: la detención sin una rápida remoción de aquellos sin razones legítimas, no es seguridad fronteriza, ni seguridad nacional", apuntó.

Nielsen dijo que la administración prepara una iniciativa de ley que presentará pronto al Congreso para eliminar dicho programa y otros vacíos legales, que aseguró, están siendo explotados por las bandas criminales dedicadas el tráfico de personas.

Sobre la posibilidad de que Trump pudiera pedir utilizar dinero del presupuesto militar para construir el muro, Nielsen evitó precisar detalles, y señaló que los fondos autorizados por el Congreso para seguridad fronteriza permitirán construir 256 kilómetros de muro nuevo.

DONALD TRUMP

'Seguridad está en peligro'

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, oficializó este miércoles el despliegue de elementos de la Guardia Nacional, un cuerpo de reservistas de las Fuerzas Armadas, en la frontera con México.

El mandatario firmó una orden para desplegar "lo antes posible" un número sin determinar de efectivos que no portarán armas ni podrán hacer tareas de detención migratoria o aduanera, pero estarán presentes en la zona.

"La seguridad de Estados Unidos está en peligro por la explosión drástica de la actividad ilegal en la frontera sur", se lee en el memorando firmado por Trump. Para el presidente, la situación que se vive en la frontera por culpa del narcotráfico, los inmigrantes y las bandas criminales ha llegado a un "punto de crisis" que ha llevado a su gobierno a "no tener otra opción que actuar".

El despliegue será similar a los que ya ordenaron George W. Bush, en 2006, y Barack Obama, en 2010.

La Casa Blanca no quiso dar detalles específicos del número de efectivos que desplegará ni de los plazos para hacerlo, ya que para eso se deben coordinar primero con los gobernadores de estados fronterizos, de los que depende la Guardia Nacional.

Además, Trump dio 30 días al Pentágono, al Departamento de Seguridad Nacional y al Departamento de Justicia para presentar un plan con "recomendaciones específicas" para defender la frontera.

La decisión de Trump de enviar a la Guardia Civil a la frontera llega como mensaje para su base, para demostrar su compromiso con la seguridad tras el fracaso de conseguir los fondos deseados para la construcción de su propuesta más prometida: el muro.

Además, coincide con un repunte estacional de las detenciones de inmigrantes indocumentados en la frontera, tras el desplome del año pasado por el "efecto Trump", el mensaje antiinmigrante que habría disuadido a centroamericanos de intentar el cruce de la frontera. Ahora, el efecto habría desaparecido.

El fiscal general, Jeff Sessions, indicó en un comunicado que las noticias de la caravana de hondureños que cruzaba México para llegar a EU, fue un factor para tomar la decisión. El gobernador de Arizona, el republicano Doug Ducey, dio la "bienvenida" a la propuesta que calificó como necesaria.

Plan. La titular del DHS, Kirjsten Nielsen dio a conocer que tanto su oficina como el Departamento de Defensa han celebrado conversaciones con los gobernadores de los cuatro estados fronterizos.

