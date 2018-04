Empresarios tendrán más garantías que nunca: AMLO

BENITO JUÁREZ, NL.-

El candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, señaló que al hacer cumplir el Estado de derecho, los empresarios mexicanos tendrán más garantías que nunca y confianza para hacer negocios lícitos.

Durante su segundo acto de campaña en la entidad, el aspirante de los partidos Morena, del Trabajo y Encuentro Social aseguró que de llegar a la Presidencia: “ni chavismo, ni trumpismo; juarismo, maderismo, cardenismo, mexicanismo”.

Puntualizó que al respetarse las leyes, donde “nadie va a estar encima de las leyes, va haber rectitud, va a haber confianza para poder invertir, para poder crear empleos; se van a poder hacer negocios lícitos en el país y eso va a ser en beneficio de los empresarios de México”.

El abanderado reiteró que de ganar la elección presidencial no viviría en la residencia oficial de Los Pinos, sino en su domicilio actual, además de que sería un gobierno itinerante, pues “voy a andar por todo el país”.

En ese sentido López Obrador enfatizó que “tengo tres principios que me guían: no mentir, no robar, no traicionar al pueblo; por eso les digo vamos a cumplir todos los compromisos”.

Entre las propuestas que hizo en este lugar, hizo hincapié en que, al igual que se hace con las personas adultas mayores, se entregará una pensión a las personas con alguna discapacidad que sean de bajos recursos.

“Hago el compromiso de que esa pensión se les va a entregar también a todos los discapacitados pobres del país”, al tiempo que agregó que los adultos mayores recibirán un aumento en la pensión que ya reciben.

López Obrador destacó que “este es un movimiento amplio, plural, en donde participan personas de todas las clases sociales; todas las religiones; todos juntos con un propósito: la transformación de México”.





