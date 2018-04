México debe frenar caravanas: Trump

Donald Trump arremetió ayer de nuevo con dureza contra México para exigir mano dura en temas de inmigración, poniendo énfasis en la "caravana" de un millar de centroamericanos que están cruzando territorio mexicano.

"México tiene el poder absoluto de no permitir estas enormes 'caravanas' de gente entrar en su país. Tienen que pararles en su frontera norte (sic), lo que pueden hacer porque sus leyes fronterizas funcionan, no permitirles atravesar hasta nuestro país, que no tiene leyes fronterizas efectivas", tuiteó el mandatario estadounidense.

En tanto, el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, informó que en una conversación con la secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos, Kirstjen Nielsen, acordaron analizar las mejores vías para atender los flujos migratorios entre ambas naciones.

El titular de Segob afirmó que si bien respeta las declaraciones de Trump, no las comparte por ser "inexacto", ya que México ha hecho una enorme tarea en materia migratoria.

El pasado domingo, la cadena Fox y varios de noticieros por cable hicieron eco del Viacrucis Migrante 2018 que busca llegar a EU. "[Trump] vio una información en Fox News sobre la caravana, y sin tener ningún contexto u otra información se enfadó mucho y abrió Twitter", comentó a Adam Isacson, director del programa de Vigilancia de la Defensa de la Oficina de Washington para Latinoamérica (WOLA).

"Creo que está enfadado porque no consiguió su muro en el presupuesto, quiere atacar a los demócratas y también despotricar contra México, por lo que él percibe como que México está tolerando esta caravana", reflexionó Isacson.

En un comunicado conjunto, la Cancillería y Segob informaron que "no compete a este gobierno ejercer decisiones migratorias de Estados Unidos o de cualquier otra nación, por lo que serán las autoridades competentes de la Unión Americana las que decidan, autorizar o no el ingreso a su territorio de los integrantes de la caravana (conocida como "Viacrucis del Migrante") que lo solicitaran a través de los puertos de entrada".

El gobierno federal explicó que el "Viacrucis del Migrante" es una caravana se lleva a cabo cada año en estas fechas, desde 2010, y se encuentra integrada principalmente por migrantes de Guatemala, Honduras y El Salvador, cuyo ingreso a territorio nacional se dio sin cubrir los requisitos de ley".

"Por esta razón, participantes de esta manifestación se encuentran sujetos a un procedimiento administrativo migratorio, en tanto que alrededor de 400 han sido ya repatriados a sus naciones de origen, con estricto apego al marco legal y pleno respeto a sus derechos humanos", precisa el mensaje.

La postura federal indica que a diferencia de años anteriores, en esta ocasión las autoridades migratorias mexicanas han procedido conforme a la ley a ofrecer la condición de refugio en los casos en que así proceda.

