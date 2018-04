Netanyahu carga de nuevo contra Erdogan

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, cargó ayer de nuevo contra el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, e insistió en que no recibe lecciones morales de quien "ocupa, invade y masacra civiles". "Erdogan no está acostumbrado a que le respondan. Debería acostumbrarse. Alguien que ocupa el norte de Chipre, invade la región kurda y masacra a civiles en Afrin, no puede darnos lecciones morales y sobre valores", reprochó ayer el mandatario israelí.

El cruce de acusaciones comenzó el sábado cuando el presidente turco calificó como "masacre" e "inhumano ataque" la actuación de Israel en las protestas del pasado viernes en Gaza, en la que murieron al menos 15 palestinos, y otros dos cadáveres están retenidos por Israel. "El más moral Ejército en el mundo no recibirá lecciones de aquellos que durante años han bombardeado población civil indiscriminadamente. Al parecer así es como Ankara celebra el 1 de abril", dijo ayer en la mañana el mandatario israelí en su cuenta de Twitter, en referencia a la ofensiva turca en el cantón kurdo de Siria.

Poco después, Erdogan acusó al primer ministro de Israel de dirigir "un Estado terrorista" y "ocupante". "Va y dice que nuestros soldados oprimen a las víctimas en Afrín. Netanyahu, eres muy débil y eres raro. Por una vez, compórtate. Nosotros sufrimos al terrorismo, pero el problema tuyo no son los terroristas. Porque tú eres un Estado terrorista", contestó ayer el jefe del Estado turco.

Decenas de miles de palestinos participaron el viernes en la Franja de Gaza, cerca de la valla fronteriza, en una marcha de protesta, en la que también resultaron heridos más de 1,400 palestinos, 35 por munición del Ejército israelí, según el Ministerio de Sanidad.

Los cancilleres de Egipto, Sameh Shoukry, y de Jordania, Ayman Safadi, se reunieron ayer en El Cairo para analizar los violentos acontecimientos en varios sitios de la Franja de Gaza durante la masiva protesta. "La comunidad internacional debe proteger a los palestinos que demandan sus derechos legítimos", dijo Safadi.

Ap

Reparte El primer ministro de Israel criticó: El primer ministro de Israel criticó: ⇒ A los países occidentales por guardar silencio ante los constantes bombardeos turcos contra kurdos durante la operación militar en Afrin. ⇒ Turquía lanzó el 20 de enero una operación militar en Siria.

