Vamos a trabajar para recuperar la paz y tranquilidad: Anaya

SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.-

SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO







COMENTAR

El candidato presidencial de la coalición "Por México al Frente", Ricardo Anaya Cortés, señaló que la desaparición de personas será una de máximas prioridades, así como recuperar la paz y tranquilidad en Jalisco.

Precisó que en 2017, en Jalisco, se registró que cada dos horas desapareció una persona, "algunos no han sido encontrados, otros no en las circunstancias como hubiésemos querido, pero la cifra es verdaderamente alarmante y yo lo entiendo. Una persona desaparecida cada dos horas no puede seguir ocurriendo ni con estos niveles de violencia en el país", externó.

Sobre todo porque a su coalición, conformada por PAN, PRD y Movimiento Ciudadano (MC), le interesan los jóvenes.

Anaya Cortés, acompañado del candidato a la gubernatura del estado, Miguel Ángel Martínez, asentó que también combatirá los feminicidios, porque ninguna mujer merece vivir con violencia.

"Por eso vamos a trabajar con fuerza para que las mujeres tengan una vida libre de violencia", indicó.

En entrevista, el panista sostuvo que al PRI ya nadie le cree, por eso es que aun cuando las propuestas del candidato José Antonio Meade sean similares a las suyas, "no importa, porque a ellos nadie les cree".

Sobre que Morena se ha adjudicado la propuesta de reducir el IVA en la frontera, añadió que la iniciativa en este tema es del PAN desde el 2013, cuando se avaló la reforma hacendaria, la cual su bancada votó en contra.

Anaya reiteró que su campaña será de propuestas y cercana a la gente, y adelantó que hará todos los días conferencias por la mañana para presentar propuestas ciudadanas y explicarlas de qué tratan.

Antes de llegar a la Plaza de las Armas, recorrió algunas de las calles aledañas a éstas.





En entrevista, el panista sostuvo que, aun cuando las propuestas del candidato José Antonio Meade sean similares a las suyas, "al PRI nadie le cree".

Etiquetas: Ricardo Anayaelecciones 2018

Más de Nacional

... Anterior Siguiente ...