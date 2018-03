Avala INE candidaturas de AMLO, Anaya y Meade

CIUDAD DE MÉXICO.-

Por unanimidad, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) avaló las candidaturas presidenciales de José Antonio Meade, de la Coalición Todos por México (integrada por PRI, PVEM y Nueva Alianza), Andrés Manuel López Obrador, postulado por la Coalición Juntos Haremos Historia que forman Morena, PT y Encuentro Social y Ricardo Anaya, de la coalición Por México Al Frente, que formaron PAN, PRD y Movimiento Ciudadano.

En sesión especial nocturna, consejeros y representantes de los partidos pidieron campañas de propuestas, respetar la ley y aceptar los resultados.

El representante del PAN exigió respeto a la ley e hizo un llamado a todas las autoridades, gobierno federal, estatales y municipales a respetar las contiendas y su equidad, que no usen programas sociales ni desvíen recursos.

"Cada quien deberá encargarse de los suyos, y a nombre de la Coalición Por México al frente y de sus gobiernos estatales y municipales, les pido y les exijo que cumplan la ley".

El consejero del Poder Legislativo y senador del PRD, Isidro Pedraza pidió el cese de los instrumentos del Estado en persecución de su candidato Ricardo Anaya, de Por México al Frente.

La consejera del Poder Legislativo por el PRI y diputada Mariana Benítez Tiburcio "está en juego ir hacia adelante o ir hacia atrás". Ir hacia atrás sería devolver el poder a mafias que tenían el poder de la educación, generando incertidumbre a partir de ocurrencias, indicó.

Aseguró que en contienda con Meade, del PRI, está un "fantasma fiscal o llanero megalómano" dijo sin mencionar al abanderado de Juntos Haremos Historia.

En respuesta, el representante de Morena ante el INE, Horacio Duarte, dijo que Morena llegará al gobierno federal con sólo 4 años de historia, pero "no vamos a la ruptura", garantizó.

"Vamos a llegar a esta gesta heroica encabezados por el político con más autoridad moral de este país, a quien no han podido destruir ni podrán destruir". Exigió que el INE sea una autoridad que garantice el voto libre "que no se vaya a refugiar en el hiper legalismo y no se vaya a convertir en cuenta votos".

Por Encuentro Social, Berlín Rodríguez Soria pidió renovar a México por la vía pacífica. "que el 2018 sea el año de la verdadera alternancia, salgamos fortalecidos de esta oscuridad que nos gobierna".

El representante del PT, Pedro Vázquez, de la Coalición Juntos Haremos Historia, que postula a López Obrador, pidió al INE no incurrir en "errores por obra u omisión" y no ser indolente u omiso en el arbitraje del proceso.

Advirtió además que su Coalición "responderemos a cada uno de los ataques infundados, a las campañas negras y a los ataques sin fundamento".

A partir del primer minuto de este viernes 30 de marzo inician las campañas electorales federales y locales, que concluirán el próximo 27 de junio, cuando iniciará el periodo de reflexión sin actividades proselitistas, para dar pie a la jornada electoral del domingo 1 de julio.

Así, candidatos, partidos y coaliciones llevarán a cabo sus campañas electorales rumbo a los históricos comicios del 1 de julio, cuando los mexicanos elegirán 18 mil 311 cargos federales y locales, entre ellos la Presidencia de la República.

Conforme a los tiempos y plazos establecidos por la autoridad y las leyes electorales, el proceso electoral comenzó desde el 8 de septiembre de 2017, y concluirá el 6 de agosto de 2018, cuando termina la fiscalización de las campañas.

El día de la jornada electoral podrán ejercer su derecho al voto 88 millones de personas que están inscritas en la Lista Nominal, y que tienen credencial de elector.





