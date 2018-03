Confirma TEPJF negativa del INE de anular acopio de firmas

CIUDAD DE MÉXICO.-

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TPJF) confirmó la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de declararse incompetente para declarar la anulación del proceso de recaudación de apoyos a favor de aspirantes a candidatos independientes, solicitada por Pedro Ferriz de Con, por la cantidad de irregularidades detectadas.

En sesión pública los magistrados consideraron que el INE centró su argumentación en que en el sistema de nulidades que ese tipo de decisiones está reservado a la Salas del TEPJF, argumento que, resolvieron, Ferriz de Con no rebatió en su impugnación.

En dicha sesión, los integrantes de la Sala Superior aclararon que aunque ha resuelto diversas sentencias relacionadas con el procedimiento de captación de firmas en pro de aspirantes a abanderados sin partido, éstas han versado sobre lo razonable que fue su aplicación, pero no se han pronunciado sobre su operación.

Esas resoluciones únicamente se han referido a la razonabilidad de su implementación, y "lo cierto es que para estar en condiciones en el caso concreto de verificar si la plataforma tecnológica no funcionó óptimamente y permitió la captura de datos falsos es necesario que esa circunstancia hubiera sido acreditada en el caso concreto", se resolvió.

El impugnante, Ferriz de Con "no ofreció medio de prueba para acreditar que la aplicación permitió la captación de registro de apoyo ciudadano mediante la captación de documentos o datos falsos", se estableció en la sentencia.

La magistrada presidenta del TEPJF, Janine Madeline Otálora explicó que en el recurso no se presentaron elementos para corroborar que la aplicación no sirvió o permitió ingresar documentos falsos.

"En este caso estimo que las circunstancias que alega el promovente hubiesen sido acreditadas en este caso concreto para poder resolver", dijo.

Otálora indicó además que en su sentencia el TEPJF "no establece si el INE es o no competente para contestar la petición que le fue formulada sino que el tema es la manera en que la demanda y la inconformidad fueron planteados. (Ferriz) No logra desvirtuar la declaración de incompetencia del INE lo que impide a esta Sala entrar al fondo del tema".





