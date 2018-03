PRI, acusado de albazo por propuesta de Ley de Publicidad Oficial

CIUDAD DE MÉXICO

Diputados federales de Por México al Frente, que integran PAN, PRD y MC, consideraron un "madruguete legislativo" el que se quiera aprobar el dictamen de la Ley de Publicidad Gubernamental el próximo martes en comisiones y posterior mente llevarlo al pleno.

Además, legisladores del PAN y PRD se quejaron de que el dictamen que les circularon sólo recupera la visión del PRI, independientemente de todas las propuestas que presentaron las distintas bancadas, por lo que lo calificaron de "insuficiente" y de que "se quedó corto", y buscarán que se aplace su votación.

En contraparte, la presidenta de la Comisión de Gobernación, la priísta Mercedes Guillén, defendió el dictamen y dijo que el documento cumple con todos los requerimientos del artículo tercero transitorio relativo a la Publicidad Gubernamental.

Agregó que este martes se escucharán todas las voces dentro de su comisión, incluidas las de la oposición, y serán sus integrantes quienes decidan si va al pleno o no.

La priísta rechazó que sea un dictamen insuficiente que sólo recoge la iniciativa del PRI, Verde y Nueva Alianza, y dijo que cuenta con los elementos suficientes para sostenerlo y verán qué pasa el martes.

PAN-PRD. En entrevista, el secretario de la Comisión de Gobernación, el perredista Rafael Hernández Soriano consideró que esta legislación debería tener un límite o tope en el gasto de publicidad de las dependencias o entidades de los gobiernos, al menos del 1% de cada gasto corriente.

En su opinión, es buena la creación de un Padrón Nacional de Medios de Comunicación. "Vemos bien el padrón de proveedores para que no exista simulación en el gasto. Que las autoridades no inventen medios y que los medios, nuevos o ya acreditados, no inventen facturación. El bien a proteger es el derecho a la información objetiva, real y cierta. Y que los medios modestos en su alcance participen, independientemente de su cobertura", dijo Hernández Soriano.

También explicó que, según su análisis, no delimita límites o condiciones temporales o territoriales de disfunción, lo que provoca que cualquier gobernante pueda difundir su informe en todo tiempo.

El panista Jorge Triana, integrante de esta comisión, dijo que no es pretexto que por ser Semana Santa no se pueda revisar el dictamen, y que la forma en cómo se dieron las cosas deja mucho que desear, porque no se les avisó que iban a votar un dictamen el próximo martes.

"No entiendo por qué les surgió de pronto la prisa..., bueno, sí entiendo: después de ver el dictamen, el documento es prácticamente la propuesta inicial que hizo el PRI", dijo Triana Tena.





Diputados federales de Por México al Frente, que integran PAN, PRD y MC, consideraron un "madruguete legislativo" el que se quiera aprobar el dictamen de la Ley de Publicidad Gubernamental el próximo martes en comisiones y posterior mente llevarlo al pleno. (ARCHIVO)

