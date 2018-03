Presume Trump construcción del muro fronterizo

CIUDAD DE MÉXICO.-

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presumió este miércoles en Twitter que ha iniciado la construcción de su prometido muro en la frontera con México, pero las fotos con las que acompañó su anuncio mostraban el levantamiento y reemplazo de vallas fronterizas.

"¡Gran anuncio esta tarde sobre el comienzo de nuestro MURO en la frontera sur!", tuiteó el presidente junto con una serie de fotografías que muestran la instalación, reemplazo y reforzamiento de vallas en la frontera con México, las cuales no se parecen a los prototipos de muro que mandó a construir y en los que supuestamente se basaría la barrera.

Great briefing this afternoon on the start of our Southern Border WALL! pic.twitter.com/pmCNoxxlkH — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 de marzo de 2018

La secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, retuiteó la publicación de Trump y aseguró que "este es sólo uno de los proyectos de muro que el Departamento de Seguridad Nacional estará construyendo en el próximo año". Además detalló que las fotografías publicadas por el mandatario muestran la colocación de una valla de 9 metros -más altas que la valla que se remplazó- en un área cerca de Calexico, California.

Hace unos días, Nielsen había informado que proyectos como este, en áreas que así lo requieran, comenzarán "lo más pronto posible".

El pasado fin de semana el Congreso de EU aprobó un presupuesto federal de sólo 1.6 millones de dólares para la construcción de la barrera en la frontera con México, muy lejos de los 25 mil millones que Trump pidió a los legisladores para su proyecto.

Al firmar la ley presupuestaria la semana pasada, Trump manifestó su descontento por la partida destinada al muro y aseguró que "hay muchas cosas con las que no estoy feliz sobre esta ley. Le he dicho al Congreso que no volveré nunca a firmar una ley como esta".

Pese a esto, el domingo pasado, el mandatario aseguró que ese presupuesto sería suficiente para iniciar la construcción. "Se puede hacer mucho con los mil 600 millones de dólares otorgados para construir y reparar el muro fronterizo. Es solo un pago inicial. El trabajo comenzará de inmediato. El resto del dinero vendrá", tuiteó.

Además, el proyecto aprobado por el Congreso establece restricciones para el gasto del presupuesto del muro, como la cantidad de kilómetros que pueden construirse o dónde puede ubicarse, y determina que de los mil 600 millones de dólares, al menos 251 millones deben emplearse en renovar la doble verja que ya existe entre San Diego y Tijuana.

En las redes sociales, muchos usuarios señalaron que las vallas que Trump presumió hoy como el "inicio" de su polémico muro no se parecen al "enorme y hermoso muro" que tanto ha prometido el mandatario.

Apenas este martes, "The Washington Post" aseguró que el presidente estaría presionando al Pentágono para que aporte fondos a la construcción del muro en la frontera con México, aunque es improbable que esa idea salga adelante porque necesita el visto bueno del Congreso.

"Construir un gran Muro Fronterizo, con (todas) las drogas y combatientes enemigos que entran en nuestro país, tiene que ver con la Defensa Nacional. ¡Construyamos el Muro mediante el M!", escribió entonces el presidente.

Trump no aclaró a qué se refería con esa "M" final, pero según dos asesores suyos citados hoy por el Post, aludía al "Military", el término que describe en inglés a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.





Muchos usuarios señalaron que las vallas que Trump presumió hoy como el "inicio" de su polémico muro no se parecen al "enorme y hermoso muro" que tanto ha prometido el mandatario. (TWITTER)

