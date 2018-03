Se pronuncia Morris Libson por un 'boom' energético ordenado

PIEDRAS NEGRAS.-

PIEDRAS NEGRAS







COMENTAR

Considerando la experiencia que se tuvo en el Eagle Ford Shale en el sur de Texas, Morris Libson Valdés, presidente del Consejo de Desarrollo Económico de Piedras Negras; consideró necesario cuidar tener un boom energético ordenado en la región norte de Coahuila.

Lo anterior, ante el anuncio de que será la empresa Lewis Energy México la que explorará y explotará hidrocarburos no convencionales en el norte de Coahuila, particularmente en los municipios de Hidalgo y Guerrero; donde se localiza el campo Olmos.

"Si tú me dices ahorita, ¿estamos preparados para que se venga mañana? No, no estamos preparados", refirió Libson Valdés. (ARCHIVO)

Etiquetas: pemexLewis Energy México

Más de Coahuila

... Anterior Siguiente ...