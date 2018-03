Juez prohíbe actuar contra exgobernador Roberto Sandoval

CIUDAD DE MÉXICO

Un juez federal prohibió, por ahora, a la Procuraduría General de la República (PGR), judicializar o consignar cualquier carpeta de investigación y pedir orden de aprehensión contra el ex gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval.

En el amparo número 304/2018, impugnó la expedición del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el que se establecen las reglas del nuevo sistema, y solicitó específicamente la suspensión contra la judicialización de cualquier investigación en su contra, independientemente del sistema en el que se inició.

El juez Quinto de Distrito de Amparo en materia Penal en el estado de Jalisco le concedió la suspensión definitiva para que, de tratarse de una averiguación previa conforme al sistema tradicional, la PGR no se pronuncie con relación a la acción penal, es decir, no determine si ejercerá o no la misma.

Para el caso de las carpetas de investigación tramitadas bajo el sistema penal acusatorio, el juez concedió la suspensión para que la PGR no judicialice la misma ante un juez.

En ambos casos, el ministerio público está impedido, por consecuencia, a solicitar una orden de aprehensión contra Sandoval pero el juez de amparo aclaró que puede continuar con sus pesquisas y reunir las pruebas que considere pertinentes.

La suspensión durará hasta que el juez dicte sentencia de amparo, por lo que las investigaciones de la PGR serán vigiladas por el juzgador de amparo y deberá respetar en todo momento el derecho a una defensa adecuada de Sandoval.

El ex gobernador también señaló como responsable al Fiscal General de Nayarit, por lo que una vez que se le notifique a él y al Ejecutivo federal así como al Congreso de la Unión, de la tramitación del amparo contra el CNPP, se realizará una nueva audiencia incidental en la que el juez resolverá sobre la suspensión únicamente en cuanto hace a esas autoridades.





