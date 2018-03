Trabajadores del INBA presentan sus demandas ante dependencia

CIUDAD DE MÉXICO

Trabajadores del Instituto Nacional de Bellas Artes, contratados bajo el régimen Capítulo 3000, se reunieron el martes con autoridades de la dependencia para entregar una carta con una serie de peticiones entre las que destacan: el pago de todos los adeudos, aumento salarial, prestaciones laborales como aguinaldo y vacaciones, la calendarización de los pagos siguientes y que no haya represalias por las manifestaciones que han hecho tras no recibir sueldo en lo que va del año.

Los trabajadores de las áreas laborales afectadas, como la Coordinación Nacional de Teatro, Laboratorio Arte Alameda, museos como el Arte Carrillo Gil, Arte Moderno, Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, Mural Diego Rivera y Nacional de Arte, la Sala de Arte Público Siqueiros y el Centro Cultural del Bosque, entre otros, se reunieron con Octavio Salazar, subdirector general de Administración del INBA, y volverán a tener un encuentro el próximo 4 de abril para conocer la respuesta a las demandas.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Octavio Salazar aseguró que este miércoles se cubrirá la totalidad de los pagos que adeudan, con excepción de aquellos que no hayan entregado su documentación, aunque, dijo, son casos "marginales". Según Salazar, alrededor de mil personas están contratadas bajo este esquema y hasta ayer se había cubierto 95%.

Respecto al calendario de pagos, Salazar aseguró que se les entregará un proyecto en los siguientes días y, si están de acuerdo, se ejecutará.

El funcionario aseguró que revisarán el marco jurídico para proporcionar una respuesta formal en torno a la adquisición de derechos laborales, pero, reconoció, será "difícil" porque no hay plazas.

"Las prestaciones, regularmente, van de la mano con las plazas. La creación de plazas en el gobierno federal están restringidas, pero tenemos toda la voluntad de apoyarlos en todo lo que se pueda. Habrá cosas que soliciten y que no podamos resolver, pero lo vamos a analizar. El INBA es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Cultura, nosotros tenemos que tocar base ahí y será la Secretaría, en su caso, la que haga alguna solicitud que tenga que ver con Hacienda; pero es preciso decir que en todo el gobierno, no sólo en el sector cultura, hay limitaciones y restricciones para la creación de plazas. Nosotros quisiéramos resolver esto, pero no es tan fácil, es un tema de política pública salarial, es un tema estructural".

De acuerdo con Salazar, las contrataciones se realizan a principios de año, en enero, que implican procedimientos administrativos, como una revisión de un comité de adquisiciones, por lo que los pagos se realizan meses después.

"No hubo en retraso, los pagos se generan en marzo o en abril, son los procedimientos de contratación ordinarios", dijo y agregó que no habrá ninguna sanción por las manifestaciones e indicó que no había conocimiento alguno de un presunto llamamiento de atención al personal que maneja las redes sociales del Munal, que publicó un tuit en la cuenta oficial: "El amor al arte no debe significar tres meses sin cobrar".

Los trabajadores volvieron a manifestarse este martes afuera del Palacio de Bellas Artes, además repartieron volantes para solicitar el apoyo de los visitantes al recinto:

"Te informamos que el espectáculo o exhibición que estás a punto de disfrutar ha sido planeado, operado y difundido por personal del INBA contratado bajo un régimen denominado Capítulo 3000, el cual no nos reconoce como trabajadores, nos obliga a recibir pagos fuera de tiempo y nos separa de las prestaciones que obliga la Ley Federal de Trabajo. ¡Estamos buscando regularizar nuestra situación laboral!"

A las protestas en redes sociales también se sumaron trabajadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), pues aseguran que los empleados contratados bajo la modalidad Capítulo 3000 están en la misma situación.

En Twitter crearon este martes su propia cuenta, @YapagameINAH.

"Los trabajadores del INAH decidimos crear esta cuenta para denunciar las injusticias laborales que hemos aguantado en diversas instituciones, zonas arqueológicas y museos. Y en apoyo a la coyuntura que el #YaPágameINBA ha creado", fue su primer mensaje.

El sindicato de Académicos e investigadores del INAH se sumó a la causa y compartió en sus redes ese mensaje de denuncia. Sobre el tema se consultó al INAH, pero al cierre de la edición no hubo respuesta.

El amor al arte no debe significar tres meses sin cobrar. #YaPágameINBA — MUNAL (@MUNALmx) 26 de marzo de 2018

