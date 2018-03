'Será una lucha larga pero acabará bien'

El expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, actualmente preso en Alemania, afirmó ayer que la lucha por la independencia catalana "será larga pero acabará bien".

En un mensaje en su cuenta de Instagram, el líder independentista emitió un mensaje de agradecimiento a todos quienes han mostrado "apoyo en Cataluña, Europa y también en la calle pacíficamente" tras su detención el pasado domingo.

"No me rindo. A pesar de las adversidades, no voy a decaer en la defensa de mis ideales. Desde aquí hago un llamado a la unidad del soberanismo, esta será una lucha larga pero que acabará bien", recalcó.

"Quiero dar un agradecimiento especial a toda la gente que me está mostrando apoyo, en Cataluña, en toda Europa, por carta, a las redes y también en la calle pacíficamente", puntualizó.

Puigdemont fue detenido el domingo en el norte de Alemania, conforme una orden europea de captura emitida por el Tribunal Supremo de España que le acusa de rebelión y malversación de fondos, cometidos en el proceso independentista de septiembre y octubre pasado.

El líder secesionista catalán viajaba en coche tras haber estado en Finlandia en una conferencia, y quería llegar a Bruselas donde residía desde noviembre pasado.

La justicia alemana dictó su prisión preventiva en tanto la Fiscalía y Tribunal de la región de Schleswig-Holstein resuelven la petición de la justicia española, lo que se podría prolongar entre dos y tres meses.

Grupos de secesionistas cortaron ayer una de las principales autopistas de Cataluña (AP-7) cerca de la frontera de Francia, donde quedaron retenidos unos 1.000 vehículos, así como dos de las calles más importantes de Barcelona para exigir la libertad de los políticos catalanes encarcelados por su participación en el proceso ilegal de independencia de esa región.

Las manifestaciones, a veces con disturbios, los cortes de carreteras, y las pintadas en edificios oficiales se multiplicaron los últimos días en esta región española.

Efe

Aumentan. Las manifestaciones se multiplicaron en los últimos días en Cataluña.

