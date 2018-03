Piden a NRA detallar donaciones extranjeras

WASHINGTON, EU.-

Un senador federal pidió el martes a la Asociación Nacional del Rifle que entregue archivos detallados sobre el financiamiento extranjero que recibió durante los últimos tres años y cómo gastó ese dinero, incluyendo si se destinaron algunos de esos fondos para influir en las elecciones de Estados Unidos, de acuerdo con una copia de la carta que envió al principal abogado de la organización.

El senador Ron Wyden, el demócrata de mayor rango en la Comisión de Finanzas del Senado, difundió su solicitud una semana después de que el abogado general de la NRA, John Frazer, reconociera que el grupo defensor del derecho a la tenencia de armas de fuego recibió financiamiento extranjero.

En una carta con fecha del 19 de marzo que envió a la oficina de Wyden, Frazer dijo que aunque algunos de esos fondos se transfirieron entre cuentas bancarias de la NRA, no se destinaron a influenciar las campañas políticas ni las elecciones de Estados Unidos.

La ley federal prohíbe a entidades extranjeras influir en las elecciones de Estados Unidos.

Wyden también pidió información adicional, incluyendo métricas internas, sobre el dinero extranjero que destinó la NRA para sus campañas de publicidad y otras que llegaron al público.

El intercambio se presenta después de que McClatchy publicó en enero un reporte, en el que citó fuentes anónimas, acerca de que las autoridades federales investigaban la posibilidad de que un aliado del presidente ruso donara a la agrupación a fin de respaldar la campaña presidencial de Donald Trump.

Eso provocó que un grupo activista de izquierda presentara una denuncia ante la Comisión de Elecciones Federales.

The Associated Press no ha confirmado el reporte de McClatchy.

La NRA no ha respondido el martes a una solicitud para comentar la carta de Wyden. En su respuesta a Wyden la semana pasada, Frazer dijo que la NRA “tiene sólidas políticas y prácticas para garantizar que recaudemos y gastemos nuestros fondos dentro de lo establecido por la ley”.

Trump hizo campaña como defensor de los derechos a la tenencia de armas, y el grupo destinó alrededor de 30 millones de dólares a su campaña.

Investigadores del Congreso determinaron que Donald Trump Jr. se reunió con un funcionario del gobierno ruso durante el encuentro anual del grupo en 2016, pero “no se encontró evidencia de que hayan hablado sobre las elecciones presidenciales de Estados Unidos”, según un reporte de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes.





