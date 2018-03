Quentin Tarantino y su peculiar cine

TORREÓN, COAH.-

“Cuando alguien me pregunta a cuál escuela de cine he ido, yo respondo: No fui a ninguna escuela de cine, sólo fui al cine“, es una de las frases más celebres del cineasta estadounidense Quentin Tarantino.

El hombre detrás de la cámara con un peculiar estilo cumple 55 años, y es considerado su trabajo de culto por muchos amantes del cine, por eso, te presentamos cinco datos curiosos que tal vez no conocías de Tarantino.

1.- Perros de reserva y la cárcel

La "opera prima" de Tarantino, Perros de reserva tuvo un elenco muy particular con su relación con la historia.

Y es que al menos una vez, todos los actores que interpretan a los criminales se encontraron en prisión alguna vez.

2.- Odia a Calvin J. Candie

En el universo de Quentin Tarantino, existe una extensa lista de personajes crueles, sin embargo ninguno de estos fue despreciado por el director y guionista hasta que apareció uno.

Calvin J. Candie de Django, interpretado por Leonardo DiCaprio es al único que Tarantino desprecia, no obstante, no reveló los motivos.

3.- Cigarros Red Apple

Desde su primera aparición en Kill Bill, los cigarros Red Apple han tenido recurrentes cameos en muchos de los filmes de Tarantino, misma que fue inventada por él.

4.- Samuel Jackson, ¿Estás disponible?

No es ningún misterio que el actor Samuel Jackson es el más recurrente en sus películas.

Como si se tratara de un fetiche, el actor afroamericano ha participado en cuatro películas mientras que en otras dos ha prestado su voz.

5.- Se retira el próximo año

Únicamente 10 películas estarán en la lista de Tarantino, y así lo dijo en una entrevista el pasado 2017.

La despedida de la gran pantalla de Tarantino será con la película Once upon a time in Hollywood, misma que tratará de los asesinatos de la familia, la cuál era liderada por Charles Manson.

