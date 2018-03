El misterioso supuesto viaje de Kim Jong-un a China

BEIJING, CHINA.-

El tren blindado en el que ha viajado a China una delegación norcoreana, que habría incluido al líder Kim Jong-un, rodeada de un enorme hermetismo, abandonó hoy la estación central de Beijing rumbo a Pyongyang, indicaron varias fuentes de prensa.

El tren salió de la estación de Beijing alrededor de las 15:00 horas locales de este martes, mientras se siguió imponiendo una seguridad estricta en la ciudad, reportó la agencia japonesa de noticias Kyodo.

La seguridad en la casa de huéspedes del estado de Diaoyutai y la estación de tren de Beijing volvieron a la normalidad después de que el distintivo tren verde que transportaba al líder norcoreano Kim Jong-un partiera en su viaje de regreso a Pyongyang.

Dos fuentes, que se negaron a ser nombradas debido a la sensibilidad del problema, confirmaron que el invitado misterioso era Kim. "No era su hermana, era el mismo Kim", dijo uno, reportó el diario South China Morning Post.

El periódico conservador Chosun Ilbo de Corea del Sur, citando a un alto funcionario de inteligencia, afirmó que la delegación sí había incluido a Kim y que había regresado a Corea del Norte.

La prensa de tendencia izquierdista de Corea del Sur, Hankyoreh, también informó que Kim había viajado a Pekín para reunirse con el presidente chino, Xi Jinping, el lunes por la tarde, antes de partir hacia un "tercer lugar" este martes. No citó fuentes específicas.

El Hankyoreh no especificó dónde estaba la "tercera ubicación", pero dijo que podría estar en China.

Corea del Sur dijo que estaba observando de cerca los eventos en Beijing, donde una portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores desvió una pregunta sobre si Kim, su hermana o algún otro alto cargo de Corea del Norte estaba de visita. La agencia de espionaje de Corea del Sur se negó a confirmar el informe.

Este martes una misteriosa caravana diplomática recorrió varios puntos de la capital china creando gran expectación y muchas especulaciones entre medios internacionales.

"No estoy al tanto de ninguna información en este momento. Si tenemos algo lo divulgaremos a su debido momento", manifestó en rueda de prensa una portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Hua Chunying.

Bloomberg News informó anteriormente que el líder norcoreano Kim Jong Un había realizado un viaje sorpresa a la capital china, citando a tres personas con conocimiento de la visita. Pero ni Corea del Norte ni China han anunciado hasta ahora una visita de Kim.

Este viaje de Kim fue el primero a otro país desde que se convirtió en el líder supremo de Corea del Norte después de la muerte de su padre Kim Jong Il en 2011.

La portavoz Hua Chunying señaló que ambos países son "amigos" y "todavía mantienen intercambios normales", a pesar de las sanciones recientes de Beijing a Pyongyang en aplicación de distintas resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU.

En abril Kim se reunirá con el presidente surcoreano, Moon Jae-in, y en mayo (aunque sin definir el lugar) con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Kim Jong Il nunca se ha reunido con su homólogo chino Xi Jinping, cuyo país está aplicando las sanciones internacionales contra el programa nuclear norcoreano, pese a que ambas naciones sean aliadas históricas y China sea su principal socio comercial.

Por otro lado, una visita de Kim Jong Un a China le serviría a Beijing para situarse en el centro del juego diplomático, después del anuncio de una cumbre entre Kim y el presidente estadunidense.

"A China le preocupa que la dejen al margen si los norcoreanos alcanzan un acuerdo con los estadunidenses, lo que no refleja necesariamente los intereses de China", observa Bill Bishop, especialista en China, editor del boletín Sinocism.

La televisión japonesa NHK difundió imágenes de un tren verde con franjas amarillas entrando en la estación, similar al que utilizaba el padre de Kim Jong Un, a quien no le gustaba viajar en avión y hacía uso de un tren blindado.

La Casa Blanca dijo el lunes que Estados Unidos no puede confirmar noticias de que Kim está visitando al principal aliado y vecino de su país. "No podemos confirmar esos informes. No sabemos si son necesariamente ciertos", dijo el subsecretario de prensa de la Casa Blanca, Raj Shah.

El martes, se estableció una estricta seguridad alrededor de la Casa de Huéspedes del Estado de Diaoyutai, donde los dignatarios extranjeros usualmente permanecen en sus viajes a Beijing.

Por la mañana, los automóviles salieron de la casa de huéspedes en dirección a Zhongguancun en Beijing, que se conoce como "Silicon Valley de China". Las severas restricciones de tráfico causaron grandes interrupciones de tráfico en el área.

Un automóvil con una matrícula diplomática de la embajada de Corea del Norte fue descubierto el lunes en el Gran Palacio del Pueblo, un edificio estatal utilizado para actividades del gobierno y del gobernante Partido Comunista de China.

Es tradicional que las visitas a China de los líderes de Corea del Norte se anuncien solo después de que hayan abandonado el país.





