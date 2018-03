'He perdido la oportunidad de un trabajo'

ROBERTO ITURRIAGA

Juan Manuel Palacios sufrió un accidente laboral en octubre de 2017, sufrió la amputación total un dedo pulgar en una cortadora industrial; a pesar de tener un seguro contra accidentes, la empresa Zurich Santander se negó a pagarle bajo el argumento de que "aún conservaba el 40 por ciento de su funcionalidad", esto según el siniestro ACCI-002/18 de la propia aseguradora.

"Es una injusticia total, realmente se siente uno robado, mi dedo pudo pegarse de nuevo a la mano, pero tengo dictámenes médicos que comprueban que es sólo por tema estético, no puedo moverlo y por ende he perdido la oportunidad de conseguir un trabajo… se les pagó en tiempo y forma su seguro, además de que llevé toda la papelería que me pidieron, deliberadamente me han bloqueado el pago del seguro", afirma Palacios, quien se encuentra actualmente sin empleo y con deudas por varios miles de pesos a causa de los gastos médicos que tuvo que desembolsar.

El señor Juan Manuel interpuso ya un recurso ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios Financieros (Condusef), se formuló el expediente 2018/050/2284 en el que detalla la queja contra la aseguradora, pues cuenta con una pérdida del 100 por ciento de funcionalidad en su pulgar izquierdo reconstruido, situación que se cataloga como "accidente laboral" dentro de las condiciones de pago del seguro.

En un documento expedido el pasado 19 de marzo y avalado por el médico Everardo Lozoya (cédula profesional 10652601) se confirma que "actualmente paciente muestra 100% de la pérdida de función del dedo pulgar", se trata de uno de los documentos prueba del señor Palacios y que precisamente entregó a la Condusef.

A pesar de insistir en el pago de su seguro en la línea telefónica de Zurich Santander, Juan Manuel Palacios afirmó que solamente le ratificaron la "imposibilidad" de pagar, esto a pesar de que ninguna persona de la empresa o médico avalado por la compañía lo ha visto, afirma que "tomaron esa determinación completamente a ciegas y sin sustento".

"Lo hago público para que la gente tenga cuidado, que revisen si la aseguradora que están contratando ha tenido problemas en el pasado… que en caso de una situación como la mía, acudan a las autoridades correspondientes, de otra forma estamos regalando nuestro dinero".

Cabe señalar que actualmente Condusef cuenta con un Buró de Crédito de entidades financieras, puede ser consultado en línea en la que se detallan las sanciones que se les han aplicado por irregularidades y otras cuestiones fuera de ley, en el caso de Zurich Santander, se le han acumulado mil 512 quejas de usuarios, mientras que se han impuesto nueve sanciones diferentes.

Será en los próximos días cuando la Condusef determine si existe posibilidad de sanción contra la empresa, en tanto, Palacios detalló que ha gastado cerca de 100 mil pesos desde octubre pasado en servicios médicos, gastos de papelería y hasta asesoría legal.

