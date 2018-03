Anaya no asistiría a mesa de debate sobre Nuevo Aeropuerto

CIUDAD DE MÉXICO.-

CIUDAD DE MÉXICO







COMENTAR

El aspirante presidencial de la coalición "Por México al Frente", Ricardo Anaya Cortés, dijo que sin pretender agraviar a nadie, no participaría en la mesa sobre la construcción del Nuevo Aeropuerto que ha convocado por la iniciativa privada, ya que no es la iniciativa privada la encargada de definir si se lleva a cabo o no la obra.

"Sin pretender agraviar a nadie, no es facultad de un organismo empresarial definir si una obra se realiza o se deja de realizar, cuando la obra ya está en curso y se ha erogado una cantidad muy importante de recursos públicos. Francamente no coincido con esa convocatoria que se ha hecho. Más bien creo que todos debemos ajustarnos a lo que establece la ley", expresó.

En conferencia Anaya Cortés explicó que hasta el momento no hay una convocatoria formal, ya que al perecer fue "una suerte como de ocurrencia" en el marco de un evento, además de ser un planteamiento que está fuera de las facultades de un ente privado, sobre todo, cuando se está hablando con seriedad de una obra que se requiere para el desarrollo del país y la cual se debe llevar a cabo bajo los más altos estándares de transparencia.

"Además parece un disparate echar marcha atrás a la obra, por lo tanto, para que sentarse a discutir en una mesa algo que no va a suceder", señaló el panista.





"Además parece un disparate echar marcha atrás a la obra, por lo tanto, para que sentarse a discutir en una mesa algo que no va a suceder", señaló el panista. (EL UNIVERSAL)

Etiquetas: NAICMaeropuertoelecciones 2018Ricardo AnayaANAYA

Más de Nacional

... Anterior Siguiente ...