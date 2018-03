LA VUELTA AL MUNDO EN 80 LÍNEAS

En 80 líneas

Celebrarán diálogos intercoreanos

Seúl, cDS, (Ntx).- Las dos Coreas acordaron celebrar este 29 de marzo los diálogos de alto nivel para discutir la fecha y los asuntos de la agenda para una reunión cumbre intercoreana programada para finales de abril, informó el Ministerio de Unificación.

Seúl notificó a Pyongyang a través de un canal de comunicación fronteriza, su oferta para sostener los diálogos de alto nivel, el próximo jueves, en la parte septentrional de la Zona Desmilitarizada que divide a las dos Coreas, añadiendo que la delegación surcoreana, de tres miembros, estará liderada por el ministro de Unificación, Cho Myoung-gyon, destacó la agencia Yonhap. El presidente surcoreano, Moon Jae-in, y el líder norcoreano, Kim Jong-un, tienen previsto sostener una reunión cumbre a finales de abril, lo que supondrá la tercera cumbre desde las dos anteriores celebradas en 2000 y 2007.

Levantan alerta de tsunami por sismo

Canberra, Aus, (Ntx).- Indonesia levantó ayer la alerta de tsunami que había declarado tras el sismo de magnitud 6.4 ante las costas del país, informaron fuentes locales.

La alerta fue declarada en las primeras horas locales de este lunes tras ocurrir el sismo, que en un primer momento fue evaluado con una magnitud de 6.5. El movimiento sísmico tuvo su epicentro en una zona del mar de Banda, 222 kilómetros al noreste de Saumlaki, en las Islas Tanimbar, indicó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), sin que hasta ahora se informe de víctimas ni de daños materiales.

El Sistema de Alerta de Tsunami en el Océano Índico (IOTWMS, por sus siglas en inglés), lanzó un aviso en el que descartó toda amenaza para los países de esa zona. El sismo también se sintió al norte de Australia, aunque las autoridades descartaron el riesgo de tsunami.

MEDIO ORIENTE

Miles dejan Guta Oriental

Damasco, siria, (Ntx).- Miles de civiles salieron ayer del suburbio sirio de Guta Oriental, cercano a esta capital, como parte de los acuerdos de evacuación pactados en días pasados entre los rebeldes y el gobierno del presidente Bashar al Assad, que controla ya el 90 por ciento de dicho territorio.

En medio de lágrimas y la incertidumbre sobre su futuro, mujeres, niños y ancianos comenzaron ayer domingo a abordar los 25 autobuses que dispuso el gobierno para sacar a los residentes del territorio, que estuvo hasta hace unos días controlado por la disidencia armada.

La mayor evacuación se lleva a cabo en la ciudad de Duma, la última zona de resistencia de los rebeldes en Guta Oriental y el principal blanco de la ofensiva que el Ejércio y sus aliados lanzaron el pasado 18 de febrero y que ha causado la muerte de más de 16 mil personas.

EUROPA

Papa insta a jóvenes a alzar la voz

Ciudad del Vaticano, (Ntx).- Al celebrar la misa del Domingo de Ramos, el Papa Francisco instó a los jóvenes a alzar la voz y no quedarse callados, aunque la alegría que ellos tienen por su fe provoque "enojo e irritación en manos de algunos".Ante miles de personas congregadas en la Plaza de San Pedro, el Papa realizó la tradicional bendición de los ramos de olivo y la procesión hasta el atrio de la basílica vaticana, desde donde celebró la eucaristía que recuerda el ingreso de Jesús en Jerusalén antes de su crucifixión.

En su homilía, constató que un joven alegre es "difícil de manipular", aunque reconoció que callar a los jóvenes es una tentación que siempre ha existido. Señaló las muchas formas de silenciar y de volver invisibles a los jóvenes, anestesiarlos y adormecerlos para que no hagan "ruido", para que no se pregunten y cuestionen.

AMéRICA

A pesar de todo, Lula hace campaña

SAO MIGUEL DO OESTE, Brasil, (AP).- Pese a su posible arresto en las próximas semanas, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva hizo campaña ayer para regresar al poder con el compromiso de unir a un Brasil dividido y derrotar a quienes asegura le inventaron acusaciones para impedirle postularse. La "caravana" de Lula por el sur de Brasil ha atraído admiradores, pero también suscitado protestas en los últimos días, y sus simpatizantes y detractores han escenificado roces ocasionalmente. Durante un acto político el domingo en la noche en la ciudad de Sao Miguel do Oeste, algunas personas lanzaron huevos al escenario mientras Lula y otros hablaban, debido a lo cual el cuerpo de seguridad del exgobernante abrió sombrillas para crear un escudo. "Estoy listo para regresar y reconstruir este país sin odio, sin sufrimiento, porque cuando tenemos odio, no dormimos bien", afirmó.

