Ríos Piter advierte que defenderá en tribunales su derecho a ser votado

El aspirante independiente a la Presidencia de la República, Armando Ríos Piter, aseguró que es objeto de un asedio de la autoridad electoral, y advirtió que acudirá a los tribunales para defender su derecho a ser votado.

Expuso que "no obstante haber dictado acuerdo el viernes pasado, hasta el momento no he sido notificado del mismo".

En su opinión, es objeto de un juicio paralelo "que afecta mi honra, pone en entredicho la equidad en la contienda, la imparcialidad del árbitro y la elección en su conjunto".

Ríos Piter sostuvo que se filtró a medios de comunicación información estratégica y protegida sobre el proceso de validación de apoyos a aspirantes independientes a la Presidencia, y que funcionarios y consejeros del Instituto Nacional Electoral celebraron una inusitada rueda de prensa en la que adelantaron información de un proyecto de dictamen que todavía no se sometía a Consejo General.

Aseguró que en dicha entrevista se estigmatizó a los ciudadanos que le brindaron su apoyo, a los auxiliares que los capturaron y a él mismo.

Es falso, sostuvo, que no haya ejercido su garantía de audiencia, pues "acudimos en la etapa de captura de apoyos hasta en cuatro veces y tenemos constancia probatoria. En el proceso ilegal al que fuimos sometidos, tras desconocer lo celebrado y publicitado durante cinco meses, acudí, más no a caer en la trampa de una diligencia de imposible e ilegal realización, sino a inconformarme con un procedimiento que desconozco".

El experredista insistió en que acudirá a los tribunales que sea menester para evitar que se conculque lo que llamó un atropello de los derechos de más de un millón de ciudadanos que respaldaron su candidatura.

