Agradece Atala apoyo tras salida de Ventaneando

La conductora Atala Sarmiento ha agradecido los mensajes de apoyo que ha recibido luego de darse a conocer que quedó fuera del programa "Ventaneando".

En una entrevista para La Saga, Atala confirmó que no estará más en la emisión de Azteca y que la decisión fue de Pati Chapoy.

"Lo que si te puedo confirmar a ti y es algo que no le he dicho a nadie más, es que la señora Chapoy decidió que yo no puedo continuar en 'Ventaneando'. La decisión la tomó ella a raíz de que no nos pusimos de acuerdo en la renovación del contrato", declaró.

Desde hace unos días surgieron sospechas, pues Atala había sido vista en los pasillos de Televisa, aunque en su momento, ella negó que tuviera acercamientos con esa empresa.

Luego, en la emisión del jueves 22 de marzo de Ventaneando, el público notó un ambiente tenso entre los conductores y la propia Atala respondió a un tuit acerca de que no le hacían caso.

Al siguiente día, el viernes 23 de marzo, Atala ya no apareció en Ventaneando y comenzó a recibir mensajes en Twitter de seguidores que le decían que la extrañaban, a los que ella agradeció.

La conductora ha seguido recibiendo mensajes de apoyo y en un tuit escribió: "Mi permanencia durante 22 años en la empresa habla por sí misma de lo leal que soy... ahí te lo dejo".

Por ahora no se sabe si Atala Sarmiento continuará con algún otro proyecto en Azteca o se cambiará en Televisa.

Además de Ventaneando, Atala trabajó en programas como En medio del espectáculo y La historia detrás del mito.





Habló de su lealtad al programa. (ARCHIVO)

