Es el momento de Caló

Claudio Yarto, María y Maya Karunna, así como Gerardo y On-C Méndez han dado un paso más en su carrera y es que el pasado 16 de marzo salió a la venta su nuevo disco Déjà Vu que incluye varios de sus éxitos en nuevas versiones y temas inéditos.

Maya Karunna habló con El Siglo de Torreón de la salida de dicha producción discográfica, la cual ha sido muy bien recibida por sus fieles seguidores y por las nuevas generaciones.

"Estamos felices, pareciera que tuvimos un hijo. El hecho de que el disco físico ya esté en las tiendas y el digital sonando en todas las plataformas nos hace sentir que estamos viviendo un sueño, mismo que estamos disfrutando al máximo", dijo.

Déjà Vu tardó en salir debido a la agenda de la agrupación y a los sismos que sacudieron a México en septiembre. Karunna dijo al respecto que la placa llegó cuando tenía que hacerlo.

"El álbum ve la luz justo ahora que estamos en nuestro mejor momento y más unidos que nunca como grupo, de igual manera tardamos porque queríamos ofrecerles un producto lleno de calidad", externó.

La cantante informó que incluyeron hits como El cubo, Formas de amor, El planeta, El amor bienvenido, La taquiza, Capitán y Ponte atento, entre otros.

"Los 'tracks' inéditos son Hasta el amanecer, Fuego (Candela) y Ay, ay, ay amor; éste es el primer sencillo. Algo que nos tiene emocionados es que estos temas nuevos también se están vendiendo muy bien en las plataformas".

La artista expuso que Déjà Vu cuenta con las colaboraciones de Margarita "La diosa de la cumbia" y Aleks Syntek. La agrupación no grabó reguetón (género que no es del agrado de Syntek) ya que seguramente él le habría dicho que no al proyecto.

"Margarita es una gran amiga y nos acompañó en La colegiala. Aleks fue el productor de nuestros primeros dos discos así que nos encantó tenerlo en los temas Fiesta Party y Capitán", aseguró.

De acuerdo con Maya, Caló tuvo un resurgimiento el año pasado gracias al 90's Pop Tour, gira que sigue vigente y que les permitió pisar grandes escenarios nacionales e internacionales.

"La gira ha sido una plataforma para nosotros. Estamos agradecidos por la confianza que nos ha brindado Bobo producciones. A partir del ocho de junio, iniciaremos el Déjà Vu Your sin descuidar la gira de los noventa", dijo.

En cuanto a la evolución de la banda, Karunna comentó que los años les han sentado bien a sus compañeros y a ella.

"La gente nos dice que nos vemos mejor que nunca, seguimos bailando igual. La fama nos agarró muy chavos, sin embargo, hoy en día tenemos otra mentalidad y disfrutamos al máximo cada que pisamos un escenario o andamos de promoción", aclaró.

Sobre los dichos de muchas personas en relación a que la música de antes era mejor, Maya dijo que esto se relaciona con la nostalgia.

"Lo que pasa es que con canciones del pasado recordamos nuestros primeros amores o nuestras primeras citas o salidas con los amigos.

"Los noventa, que fue la década en la que empezamos, fue grande en la música al igual que los ochenta y de la música actual ni se diga, hay muy buena música".

