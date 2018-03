Pide Renato Sales impulsar licenciatura en Ciencias Policiales

CIUDAD DE MÉXICO.-

Al inaugurar el Complejo Administrativo y Policial en Jiquilpan, Michoacán, el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia dijo que se tiene que modificar la Constitución e impulsar la Licenciatura en Ciencias Policiales para lograr policías respetables, respetados, apreciados en todo el país.

Sales Heredia aseguró que se necesitan cada vez más, más y mejores policías, aunque plenamente dignificados en su labor: mejor capacitados, mejor pagados, mejor equipados, con estabilidad plena del empleo.

"Y para eso tenemos que modificar, sí, nuestra Constitución, tenemos que apurarnos para lograr policías en todo el país respetables, respetados, apreciados por la comunidad y por eso tenemos que impulsar la Licenciatura en Ciencias Policiales o sus equivalentes en las universidades de nuestro país", detalló.

Agregó que es indispensable apresurar la capacitación de policías, pero también de jueces y de ministerios públicos, en conjunto, no de manera aislada.

"Eso exige el nuevo Sistema Penal Acusatorio, capacitarnos conjuntamente policías, fiscales, jueces, defensores para salir de lo que hemos calificado en la actualidad como una Torre de Babel procesal", agregó.

Sobre la inauguración del Centro, comentó que se trata de una muestra de que el gobierno local, encabezado por Silvano Aureoles, realiza un importante esfuerzo para consolidar instituciones.

"Con este enfoque de atención regional, con el apoyo de la más moderna tecnología para prevenir y enfrentar el delito en esta región en la que viven más de 250 mil michoacanos", dijo.

El comisionado nacional aseguró "que no hay sistema de justicia y de seguridad que prospere, que tenga futuro si no se acompaña de los ciudadanos a quienes se debe, si no se acompaña de los ciudadanos a quienes sirve, si los ciudadanos no confían en sus instituciones, si no trabajan de la mano, si no nos reconocemos como aliados".

Por su parte, el gobernador local, aseguró que si no se tiene fortaleza institucional, por más que haya voluntad no se podría alcanzar el objetivo de la profesionalización de los policías, por lo que se está trabajando en esa fortaleza y en ese reconocimiento.

"Porque creo que uno de los regalos que le podemos dejar a Michoacán es un estado seguro, con capacidad para garantizar la seguridad de los ciudadanos", dijo.





