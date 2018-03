Triunfan haciendo

Especial

Los Tres Amigos han dejado su huella en Hollywood y han sido reconocidos con Premios de la Academia, pero una nueva generación de cineastas mexicanos comienza a sobresalir a nivel internacional, con historias y producciones locales.

Alonso Ruizpalacios, Amat Escalante y Michel Franco forman parte de esta nueva ola de realizadores de 40 años o menos que, a diferencia de Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón y Alejandro González Iñárritu, se han enfocado en trabajar en su país pese a las dificultades económicas y de seguridad que esto implica.

Del Toro ganó los premios Oscar a la mejor dirección y mejor película a principios de mes por su romance de fantasía La forma del agua. Fue la cuarta ocasión en cinco años que el honor recayó en un director mexicano. Cuarón recibió el honor en 2014 por Gravedad y González Iñárritu en 2015 y 2016, por Birdman y The Revenant.

Los cuatro filmes tuvieron a grandes estrellas de Hollywood, pero no contaron historias distintivamente mexicanas. Las obras de Ruizpalacios, Escalante y Franco lo han hecho, y han sumado reconocimientos en prestigiosos festivales en el extranjero.

Ruizpalacios (1978) ganó en febrero el premio al mejor guión en el Festival Internacional de Cine de Berlín por Museo, una película protagonizada por Gael García Bernal sobre un robo de piezas del Museo Nacional de Antropología cometido en 1985.

"Mi interés principal es seguir haciendo películas aquí en México, es una cosa que a mí en particular me interesa muchísimo", dijo el realizador en una entrevista telefónica.

México, dijo, "es un terreno fértil y está muy lejos de estar sobreexplotado".

Aunque recientemente dirigió el piloto de la serie Vida para el canal Starz en Los Ángeles, agregó: "Creo que hay muchas cosas aquí por contar, hay muchísimo trabajo por hacer".

Ruizpalacios, quien también recibió premios Ariel (equivalente mexicano del Oscar) a la mejor película y mejor ópera prima por Güeros de 2014, destacó la importancia de los estímulos fiscales que han facilitado a su generación hacer películas.

El estímulo más recurrente es el Eficine 189, creado en 2006, el año en el que El laberinto del fauno de Del Toro se estrenó, que permite a los contribuyentes aportar un porcentaje de su Impuesto sobre la Renta a una empresa productora que desee realizar una película mexicana.

Cada proyecto puede recibir hasta 20 millones de pesos (1 millón de dólares) o hasta el 80% del costo total de la película para ser producida, y hasta 2 millones de pesos (107.000 dólares) para la distribución.

Antes "estaba todo mucho más concentrado en un puñado de personas. Eran los que tenían los apoyos y ahorita se ha democratizado muchísimo más", señaló Ruizpalacios. "Yo creo que yo y toda mi generación lo tenemos clarísimo: no podríamos haber hecho las películas que hemos hecho y las que queremos hacer sin esos cambios" fiscales.

QUIERE SEGUIR FILMANDO EN MéXICO

Escalante (1979), por su parte, ha sido galardonado en festivales tan prestigiados como el de Cannes y el de Venecia. En el primero obtuvo en 2013 el premio al mejor director por Heli, un retrato sobre el impacto de la violencia en México presentado a través del amor entre un policía y una niña. La cinta además compitió por la Palma de Oro. En el segundo se alzó con el León de Plata a la mejor dirección en 2016 con La región salvaje, un thriller sobre un extraterrestre que genera un gran placer sexual a los humanos que entran en contacto con él, también nominado al León de Oro.

Escalante, cuyos créditos además incluyen Sangre y Los bastardos, no solo ha dicho que le interesa hacer películas en México, sino que se siente especialmente a gusto filmando en el estado central de Guanajuato, famoso por su cultura gracias al Festival Internacional Cervantino, pero también por su conservadurismo religioso.

"Ahí vivo, ahí conozco, me siento seguro de filmar", dijo en una entrevista en el 2016. "Hay de todo: está el campo, la ciudad, gente muy interesante".

De manera similar, Franco (1979) ha dicho que planea seguir filmando en México.

El director ha sido galardonado con tres premios en el Festival de Cine de Cannes, el más reciente el año pasado por Las hijas de Abril, sobre una adolescente embarazada y el conflicto con su distanciada madre, en la sección Un Certain Regard.

En 2012 recibió el mismo premio por Después de Lucía, en la que retrató los efectos del hostigamiento estudiantil, y en 2015 ganó el premio al mejor guión por Chronic, la excepción a la regla al haberse filmado en Los Ángeles, aunque se trata de una coproducción mexicana-francesa, con Tim Roth como un enfermero que entabla una relación insana con sus pacientes.

"Estoy convencido de que no hay un lugar donde pueda hacer mejor cine que en México", dijo Franco en 2017 a propósito de su regreso con Las hijas de Abril. "Quiero mucho a mi país. Me duele mucho también ver cuánta gente no vive con plenitud en México por muchos motivos, por todos los conflictos que hay, pero eso también se puede retratar en el cine".

Producciones. Los directores Michel Franco, Alonso Ruizpalacios y Amat Escalante prefieren contar sus historias en nuestro país.

Más de Espectáculos

... Anterior Siguiente ...