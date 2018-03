'Salvó' Meade a César Duarte desde la SHCP

TORREÓN, COAH.-

El motivo por el cual la Procuraduría General de la República (PGR), archivó el caso de lavado de dinero contra César Duarte, fue que uno de los organismos dependientes de la Secretaría de Hacienda, cuando el ahora candidato a la Presidencia, José Antonio Meade, era titular, decidió no denunciar al exgobernador de Chihuahua.

Según consigna Reforma, esto se debe a que se concluyó que el exmandatario no cometió delito alguno.

El 16 de febrero de 2017, informa el medio citado, Ángel Salvador Vargas Mitre, director de Procesos Legales "A" de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó a la PGR que no presentaría una querella contra César Duarte porque no halló indicios de que su dinero tuviera un origen ilícito.

"A consideración de esta UIF, hasta este momento no se cuenta con elementos suficientes para formular la denuncia a que alude el párrafo IV del artículo 400 Bis del Código penal federal (delito de lavado), pues las constancias que obran en la indagatoria de mérito -a nuestra consideración- no resultan suficientes (...) hasta el momento no se advierte que los recursos a que se hace referencia procedan o representen el producto de una actividad ilícita", indica el oficio 110/F/A/621/2017.

Cabe señalar que cuando se decidió renunciar a la denuncia contra Duarte, la Unidad de Inteligencia Financiera tenía como titular a Alberto Bazbaz Sacal, quien hoy ocupa la titularidad del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), y quien también fue Procurador del Estado de México en el mandato de Enrique Peña Nieto.





