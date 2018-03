Por protesta inauguran en privado

VIESCA, COAHUILA.

EL GOBIERNO DE COAHUILA CANCELÓ MEDIANTE DIVERSOS CANALES EL EVENTO OFICIAL

La empresa Enel Green Power, administradora del Parque Fotovoltaico del ejido Villanueva, en Viesca, decidió realizar una inauguración privada de su planta durante el mediodía del jueves, esto a pesar de que el gobierno de Coahuila canceló mediante diversos canales el evento oficial.

Con dos protestas diferentes a las afueras del "segundo parque solar más grande del mundo en su tipo", la empresa Enel Green Power informó a través de la red social Facebook que "hoy (jueves) 22 de marzo inauguramos la planta más grande de América. ¡Todo un logro en la transición energética en México!"

Se invirtieron más de 150 millones de dólares en un parque que busca modernizar a la región y al país en el tema energético.

Fue alrededor de las once de la mañana que el gobierno del estado emitió un comunicado en el que afirmó que "la recalendarización este día de la inauguración oficial del Parque Solar en Viesca, Coahuila, determinada por la empresa, obedeció a privilegiar el llegar primero a un acuerdo entre los particulares que hoy sostienen diferencias por cuestiones de carácter administrativo".

La primera de las protestas inició desde el miércoles en la tarde, ejidatarios de Villanueva y representantes de Codisa, empresa subcontratada, acusó a la compañía Prodiel (encargada de acondicionar los terrenos de la planta) de fraude, extorsión y de tener un adeudo de 9.2 millones de dólares.

"Prodiel es una empresa sevillana, de España, vinieron aquí para aprovecharse de las empresas mexicanas que fuimos subcontratadas", afirmó Savir Ruiz, representante de Codisa.

La segunda manifestación ocurrió por la mañana del mismo jueves, cuando alrededor de 250 empleados de otras empresas subcontratadas para instalar infraestructura en general, se quejaron de irregularidades en su situación salarial.

Reclamaron por la presunta intención de Swinerton, compañía empleadora, para liquidar sus diez meses de trabajo sólo con un mes de sueldo.

"Nos corresponde mucho más dinero, pero ahorita lo que nos ocupa es que al menos nos otorguen dos meses de liquidación, estamos negociando... pero vemos muy mala actitud de nuestros jefes y tenemos miedo de que incluso no nos den nada", reclamó "Francisco", uno de los trabajadores.

Otro de los trabajadores, Ricardo Ramos, afirmó que las condiciones de atención médica y laboral son deficientes, pues sufrió un accidente que le ocasionó una lesión en la mano y le ha sido impedido un servicio de calidad.

"El sábado me prensé un dedo, aquí me cosieron, me pusieron unos puntos que luego me quitaron, pero no lo hicieron bien, quedé mal... les pedí permiso para ir al seguro y no me lo quieren dar, está mal eso", dijo Ramos.

Los empleados inconformes dijeron que negociarán directamente con el representante de la compañía empleadora, desconocieron a un supuesto líder sindical que se presentó durante la manifestación y los invitó a "regresar al trabajo".

LAMENTA CONFLICTO

Tras lamentar el conflicto interno registrado entre las empresas participantes en la construcción y equipamiento del Parque Solar de Viesca el más importante en la generación de Energía Verde en América Latina que derivó en la reprogramación del inicio de operaciones, el gobernador de Coahuila Miguel Riquelme declaró que las partes tendrán que dirimirlo en el ámbito legal y laboral. "Pero nosotros estaremos intermediando para que se logre un equilibrio".

A Coahuila le interesa avanzar más en cuanto a la generación de este tipo de energía. "Se han ido reorientando sus inversiones hacia este rubro y es importante porque las energías renovables hoy son una gran oportunidad, una gran puerta para el Estado en materia de Desarrollo Económico... en el futuro de Coahuila están las energías renovables y estamos seguros que se generará un importante liderazgo".

Dice que Coahuila tiene un clima laboral excepcional "el apoyo en Coahuila está firme para las empresas nacionales y extranjeras que tienen la confianza de venir a invertir, pero sin menoscabo del respeto a los derechos de los trabajadores y protección de la mano de obra, aspectos que son básicos para lograr un equilibrio".

Según Miguel Riquelme el gobierno del Estado tiene a la Secretaría del Trabajo que se mantiene muy pendiente para garantizar los derechos laborales, establecer las condiciones para generar la mano de obra que se requiere e incluso estar listos con la mano de obra calificada de cualquier empresa de todo tipo que se venga a establecer, pero implica además brindar las garantías de que quienes vienen a invertir, están en libertad de contratar.

Señala que durante dos años que duró la construcción del Parque Solar con la importante generación de empleos directos e indirectos que se dieron, no ocurrieron problemas de ningún tipo "todo se dio al final".

Dice que Enel Green Power, es una empresa de mucho prestigio a nivel mundial, así lo manifiesta la inversión que hizo en Coahuila con la Planta de la Amistad, de ciudad Acuña, donde el giro es también la energía renovable, pero eólica y con el Parque Solar de Viesca. "Pero en este caso, la sub-contratación de algunas empresas que no son coahuilenses, al parecer son entre las que se generaron los problemas, no obstante, es una decisión de las empresas recurrir a este esquema de contratación, pero se tiene que resolver, nosotros estaremos garantizando el orden".





Manifestaciones. Se realizaron dos protestas diferentes a las afueras del Parque Solar. (EL SIGLO DE TORREÓN)

