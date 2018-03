Convenio INE-Facebook, 'sin involucrar datos de mexicanos'

CIUDAD DE MÉXICO

En medio del escándalo global por el uso dado a datos de los usuarios de Facebook para manipular las elecciones en Estados Unidos en 2016, el Instituto Nacional Electoral (INE) aseguró que el convenio que suscribió con esa empresa internacional no contempla la entrega de información de los mexicanos.

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, dijo que ese acuerdo no prevé la entrega de datos personales y "es una fake news" decir que la información electoral que resguarda el instituto se dará a Facebook o Twitter —con las que el INE ya firmó convenios— o con Google, con la que se suscribirá un acuerdo la próxima semana.

En el foro Mejorando la Conversación Electoral: Alternativas para Combatir la Desinformación, Córdova dijo tener información de que el INE será sujeto a una intensa campaña en contra, vinculada a esos convenios.

Por eso alertó: "estamos a unas horas de un evento de desinformación masiva" para asegurar que el instituto hará esa entrega de datos a esas firmas globales.

Por eso, insistió en que se trata de convenios, no contratos; los datos que se compartirán serán para ubicación de casillas, y por ello "no es posible que nadie pueda hacer minería de datos" con ella.

Otro objetivo será contrastar con información validada las fake news que pudieran difundirse en Facebook o en Twitter —con la que se firmó ayer el convenio, pero no se dio a conocer—, pero no se bajarán mensajes emitidos en esas redes.

"Hay quien ha sostenido que el INE estaba censurando. Falso, el INE no censura; el INE no va a bajar un spot o algún mensaje en redes sociales porque no tenemos facultades legales para hacerlo, a menos que sea claramente violatorio de la ley y en cuentas de usuarios claramente identificadas (de partido o candidatos)".

En conferencia posterior al foro, Córdova aseguró que no hay acuerdos adicionales con Facebook.

Aunque el INE había reportado que seguían pláticas para aterrizar los mecanismos de colaboración, Córdova aseguró: "el convenio es el que es, el que todo mundo conoce. Pretender que hay una adenda oculta o que hay una dimensión no hecha pública es, lo digo con todas las letras, noticia falsa. Quien diga eso, quien sostenga eso le está mintiendo a la sociedad y está generando desinformación, no lo hay".

Respecto a la firma Cambridge Analytica —vinculada a la elección estadounidense con datos obtenidos irregularmente de usuarios de Facebook—, dijo que el INE no cuenta con información de que haya trabajado con partidos mexicanos en sus campañas ni hay denuncia formal sobre ello.

Por separado, el Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) analiza, junto con autoridades de Estados Unidos e Inglaterra, si hubo filtración de datos personales de Facebook a Cambridge Analytica en México.

Luego, al término de la sesión de ayer, el comisionado presidente del Inai, Francisco Acuña expresó que hasta el momento no ha recibido ninguna denuncia.





