Crisis política en Perú; cae Kuczynski

El gobierno de Pedro Pablo Kuczynski en Perú murió ayer tras una agonía de varios meses enzarzado en una lucha contra sus enemigos en el Congreso, la creciente e imparable infección en la confianza pública causada por la trama de corrupción de la firma brasileña Odebrecht -que abarca a varios países de Latinoamérica, entre ellos, México-, y las torpezas políticas propias y de sus aliados.

Kuczynski anunció su renuncia como presidente de la República del Perú tras la divulgación de algunos videos en los que se observa a varios de sus aliados presuntamente intentado comprar el voto de legisladores para evitar su posible destitución en el Congreso.

Las grabaciones son el último capítulo de un drama político que inició hace meses con las revelaciones de que la consultora privada del mandatario recibió dinero de la constructora brasileña Odebrecht, lo cual desató pedidos para que fuera destituido.

La salida de Kuczynski aún tiene que ser confirmada por el Congreso y ocurre a escasas tres semanas de que se realice la Cumbre de las Américas, a la cual tienen previsto asistir buena parte de los presidentes de los distintos países del hemisferio, incluido el estadounidense Donald Trump.

En una carta que leyó ayer rodeado de sus ministros en la sede de gobierno, Kuczynski explicó que frente a la difícil situación política generada por la oposición, "y que me hace injustamente aparecer como culpable de actos en los que no he participado, pienso que lo mejor para el país es que renuncie a la Presidencia".

Dijo además: "No quiero ser un escollo para que nuestra nación encuentre la senda de la unidad y armonía que tanto necesita y que a mí me negaron. No quiero que ni la patria ni mi familia sigan sufriendo con la incertidumbre de los últimos tiempos", indicó.

Kuczynski, que duró siete meses y 21 días en el poder, aseguró que habrá una "transición constitucionalmente ordenada" y acusó de una "constante obstaculización y ataques" a la mayoría legislativa, la fujimorista Fuerza Popular, que encabeza Keiko Fujimori.

