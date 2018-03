'El Maestro' vuelve a la vida

Aarón Arguijo Gamiochipi

TORREÓN, COAH.- Aunque pareciera que todo está dicho acerca de la carrera de Martín Dihígo, con sus impresionantes estadísticas y su entronización en cinco diferentes Salones de la Fama del Beisbol Profesional, a través de su libro "Mi Padre, El Inmortal", Gilberto Dihígo pretende mostrar lo contrario.

Esta noche, a las 19:30 horas, el hijo menor del formidable pelotero nativo de Matanzas, Cuba, presentará en el auditorio del Museo Regional de La Laguna, la segunda edición de su libro, en el que plasma además de las proezas en el diamante, el poco conocido lado humano de Martín Magdaleno Dihígo Llanos. De oficio periodista, Gilberto Dihigo pretende con su obra el ayudar a preservar la memoria del que quizá fue el primer gran ídolo deportivo de la afición lagunera, por lo que habló en exclusiva con El Siglo de Torreón, el mismo diario que relató las hazañas de su papá durante la inolvidable temporada de 1942, para adelantar un poco de lo que contiene la segunda edición de su libro.

Hace 16 años, Gilberto vino a esta ciudad para presentar la primera edición de su libro, hoy está de regreso con la intención de dar a conocer su obra actualizada, pero además la de recorrer esos caminos que recorrió su padre para jugar beisbol: "es para mí una satisfacción el regresar a Torreón, porque es una ciudad, dicho por mi padre, que le tocó el corazón, a la que siempre le guardó los mejores sentimientos y emociones, para mí fue una satisfacción el presentar el libro por primera vez en México, en la ciudad de Torreón, por lo que representa para mí y mi familia. En esta segunda edición agregué estadísticas y anécdotas, además de un epílogo nuevo, es parte de lo que podrán encontrar en este nuevo relato de la vida de Martín Dihígo", expuso.

La segunda edición del libro "Mi Padre, El Inmortal", que será presentada esta noche en esta ciudad, tuvo su primera presentación días atrás en Miami, Florida, a donde acudieron importantes medios de comunicación como ESPN y la cadena Telemundo, tras la grata experiencia, Gilberto no podía dejar pasar la oportunidad de venir a la que Martín Dihígo describió alguna vez como "su ciudad preferida. Cuando él rememoraba su accionar en México, que fue un escenario muy importante en la carrera de Martín, él siempre recordaba Torreón, él me decía "tienes que ir a Torreón", quizá yo no entendía mucho porque yo en ese entonces era un muchacho de unos 12 años, pero ahora he visto cuánto lo quieren y lo admiran en diversos lugares, entre ellos Torreón", explicó.

Numerosas proezas logró "El Maestro" Dihígo sobre el diamante, pero su legado al beisbol trasciende a lo deportivo, ya que además de ser un deportista súper dotado, Martín era un caballero en su proceder diario, lo que intenta plasmar su hijo en su obra literaria: "mi intención en el libro es que reconozcan a Martín Dihígo no solamente como un gran jugador, que sí lo fue, pero también intento que vean su lado humano, el que lo significó y que me obligó a mí a hacer un libro para que la gente no solamente lo recuerde como pelotero, sino como un hombre comprometido con su época, un hombre sensible, el libro tiene esa ecuación de recordarlo como ser humano y también su heroicidad beisbolera", explicó el autor.

Llegar a la Comarca Lagunera y recorrer observar con sus propios ojos los lugares por donde deambuló su padre, siendo toda una estrella del beisbol profesional, tiene un gran significado para Gilberto: "el ir a Torreón nuevamente es llenarme de ese espíritu de Martín Dihígo, de esa esencia que él dejó ahí en esa ciudad, de ese cariño que mucha gente le tiene ahí, por eso trataré de pasear, retratarme, estar con la gente, recorrer de manera anónima muchos lugares y una vez más llenarme de esa leyenda que él dejó y que todos los días se hace tangente", afirmó.

Gilberto se encuentra en plena formación de una fundación con el nombre de su padre, cuyas actividades estarán enfocadas a brindar educación de calidad a niños latinoamericanos, además de estar en planeación un torneo internacional de beisbol infantil y juvenil con el nombre de Martín Dihígo, lo recaudado de la venta de su libro, será destinado a la fundación. Esta noche se encargará de presentar su libro en la Comarca Lagunera, siendo el único lugar en México donde se realizará este evento, en el que además se pretende rendir homenaje a los veteranos peloteros laguneros que también han aportado a enriquecer el legado histórico del beisbol en La Laguna.

5

Ha sido entronizado Martín Dihígo a distintos Salones de la Fama del Beisbol.

Gilberto Dihígo presentará su libro Mi padre "El inmortal", en el auditorio del Museo Regional de La Laguna. (Joel Mendoza)

