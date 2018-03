Brillan en los Premios BMI

California, eu.- Luis Fonsi recibió el martes el máximo honor de los Premios BMI Latin, el premio Presidencial , por sus dos décadas en la música y su trabajo humanitario. Y Residente fue el primer artista honrado con el premio Champion por sus logros profesionales y sus esfuerzos filantrópicos.

"Ser premiado por mis colegas compositores y productores (con) este premio que es tan importante es algo que verdaderamente lo celebro mucho, así que muy agradecido", dijo el cantautor de "Despacito" al llegar a la gala en Beverly Hills, California. "A pasarla bien esta noche".

Expresó que su megaéxito con Daddy Yankee, que se alzó con cuatro Latin Grammy y también fue nominado a tres Grammy, ha sido uno de los puntos de inflexión más grandes de su carrera, y reveló además que recientemente tuvo que rechazar un papel teatral debido a su gira mundial "Love + Dance", pero que espera poder aprovechar oportunidades como esa en un futuro cercano.

"Me invitaron para hacer un evento televisivo de 'Jesus Christ Superstar' y por mi gira en México que estoy haciendo, mañana me regreso a México para seguir con la gira, no pude. Pero sin duda alguna siempre lo he dicho que mi segunda pasión es el teatro musical, y espero algún día poder regresar a Broadway", dijo Fonsi, quien en 2013 debutó en la Meca del teatro con "Forever Tango" de Luis Bravo. "Me encantaría poder ser parte de alguna obra más adelante. De repente el año que viene, cuando termine la gira, porque el teatro musical para mí es mágico".

El éxito que tuvo este último año es reconocido por colegas de otros géneros musicales como el cantante mexicano de ranchera Alfonso Lizárraga, de la Banda El Recodo, quien expresó orgullo y agradecimiento por los logros del boricua.

"Tuve la oportunidad de conocer a Luis y me siento muy contento y también me siento muy afortunado de poder estar viviendo en este tiempo donde tenemos nosotros para bien ver el reconocimiento que le brindan a un latino como lo es Luis Fonsi", dijo Lizárraga. "Es un joven muy trabajador que nunca ha quitado el dedo del renglón y siempre ha estado ahí y mira qué padre la vida, el regalazo que le da el poder hacer una canción como 'Despacito' que hace que en el mundo pues volteen a ver más a los latinos gracias a la canción de 'Despacito'".

También destacó la participación de Yankee y la cantante y compositora panameña Érika Ender como coautores del tema.

Residente, por su parte, se expresó muy contento de que se reconozca la labor social de los artistas.

"Creo que es algo que debe surgir naturalmente y genuinamente", señaló el multilaureado rapero puertorriqueño. "Si cada artista escribiera y trabajara honestamente en base a lo que les afecta como artistas, pues habrían muchos más".

Residente, cuyo verdadero nombre es René Pérez Joglar, fue el primer artista en recibir el premio Champion (Campeón) en los 25 años de historia de los BMI a la música latina.

Su primer álbum en solitario post Calle 13, lanzado el año pasado, le mereció otros dos Latin Grammy y un Grammy.

Además de Luis Fonsi y Residente, que consiguieron los galardones más importantes de la noche, Horacio Palencia ganó los premios de Compositor Regional Mexicano del Año y de Canción Regional Mexicana por "Me vas a extrañar", J Balvin se llevó la estatuilla de Compositor Latino Contemporáneo del Año, y Luis Fonsi consiguió el reconocimiento a la Canción Contemporánea Latina por "Despacito".

La velada concluyó con una actuación en directo de Luis Fonsi, que interpretó canciones como "Despacito", "Corazón en la maleta", "No me doy por vencido" y "Échame la culpa" y que también aprovechó ese momento para recordar de manera especial a su tierra natal de Puerto Rico.

Notimex

Honrados. Luis Fonsi recibió el premio Presidencial, en tanto Residente fue el primer artista honrado con el premio Champion.

