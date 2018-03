Diócesis busca 'indagar' a sacerdotes

TORREÓN, COAH.-

La Diócesis de Torreón podría solicitar a la Fiscalía General del Estado información para emprender su propia investigación al interior y así aplicar las acciones correspondientes. Además, se encuentra en espera de información por parte de la Nunciatura Apostólica, en donde presuntamente se presentaron quejas por parte de las víctimas.

"Nosotros vamos a tratar de tomar contacto con la Fiscalía para ver si nos permiten ver o entrar en esos expedientes para saber de qué casos se tratan y hacer nosotros lo propio nuestro protocolo de investigación. Que claro que para efectos de justicia civil, de justicia para las víctimas, sale sobrando, eso no les interesa y no nos tienen que tomar en cuenta, pero para nosotros hacer lo que nos corresponde y la situación en la que estarían esos sacerdotes y tomas las medidas que correspondan", dijo el obispo de Torreón, Luis Martín Barraza Beltrán.

Y es que hasta el momento ni la Fiscalía, ni la Nunciatura ni mucho menos las víctimas se han acercado a la Diócesis, por lo que se desconocen los detalles de los casos de abuso y violación sexual cometidos por sacerdotes.

Recientemente la Fiscalía General informó que no se trata de sólo dos casos, sino de cuatro.

De acuerdo con monseñor, la información que tienen se ha obtenido a través de los medios de comunicación, que señala puede llegar a ser imprecisa.

"Lo que sí tenemos instrucciones es no desatender, no dejar pasar por alto, sino tomar medidas, pero también no dejarnos ir por generaliddes, por notas periodísticas, necesitamos un proceso un poco más serio, más formal, que venga del terreno civil o de las víctimas o del terreno eclesial": recalcó monseñor.

Asimismo, dijo que la Diócesis está dispueta a colaborar con la Fiscalía, siempre y cuando se den "pistas".

"Sí, si ellos nos ponen más en contexto de quiénes, cómo... las evidencias que tenemos para iniciar y si encontramos elementos delictivos tenemos que colaborar", dijo el obispo.

Aunque dijo que en el tema, están caminando "muy despacito" en espera de información por parte de la Nunciatura Apostólica en México, que no ha proporcinado información alguna.

"Nos diría 'estamos trabajando esta situación, nos presentaron estos casos, y encontramos evidencias, pero vamos sobre ustedes', y no hay nada", explicó monseñor.

Antecedente Los casos: Los casos: ⇒ Ignacio, una víctima de pederastia eclesial, reveló que que son 17 casos de violaciones sexuales. ⇒ El fiscal ministerial, Norberto Ontivero, confirmó la información y aclaró que son 4 casos de Torreón. ⇒ La Fiscalía informó que hay 11 padres denunciados como agresores.

Espera. El obispo de Torreón, Luis Martín Barraza podría solicitar información a la Fiscalía General.

