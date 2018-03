Comienzan partidos de práctica para FIRST

TORREÓN, COAH.-

TORREÓN, COAH







COMENTAR

Hoy inician los partidos de práctica para la competencia regional de robótica FIRST (For Inspiration and Recognition of Science and Techonology) que por segundo año consecutivo se realiza en La Laguna con el impulso de Industrias Peñoles y en la que se disputarán seis pases al mundial, a celebrarse en Estados Unidos el próximo mes de abril.

Bárbara Gómez de Navarro, directora regional de FIRST para México, dijo que en esta temporada 2018, la Comarca Lagunera recibirá a 45 equipos de 16 estados de la República Mexicana.

En esta ocasión, 15 equipos son patrocinados por Peñoles, cifra que este año se incrementó. En 2016 y 2017 se apoyó a 10 contingentes; en 2015 a 8 grupos estudiantiles; en 2014 a 7; en 2013 a 6 y en 2012, la empresa metalúrgica inició patrocinando a 4 instituciones educativas de la región.

El objetivo de FIRST Laguna Regional es inspirar a los jóvenes para que se conviertan en líderes de la ciencia y la tecnología, al involucrarlos en programas que les ayuden a desarrollar sus habilidades científicas, ingenieriles y tecnológicas, así como de comunicación y liderazgo.

"Estamos felices de regresar a La Laguna, es el segundo año de FIRST en La Laguna, son casi 2 mil muchachos los que van a estar aquí, celebrando sus logros después de haber trabajado intensamente durante 6 semanas. FIRST está celebrando esta gran alianza que tenemos con Peñoles, gracias a patrocinadores como ellos se pueden hacer posibles este tipo de eventos", expresó Gómez de Navarro.

La ceremonia de inauguración se realizará mañana viernes en el auditorio Santiago A. Garza de la Mora del Tecnológico de Monterrey, campus Laguna, en punto de las 8.30 de la mañana.

FIRST Laguna Regional estará abierto al público en general y se montarán algunas pantallas gigantes al exterior de la institución educativa.

Este año se realizarán 187 torneos regionales de FRC, distribuidos en diversos países del mundo como Estados Unidos, Canadá, México, Israel, China y Australia. De estas eliminatorias, surgen los equipos que van a participar al mundial.

En FIRST, hay más de 20 premios en disputa, siendo el más prestigioso el Chairman's Award que honra al contingente que mejor representa un modelo para otros equipos de emular e incorporar los objetivos y la misión de la competencia.

Agenda Competencia. ⇒ 23 Y 24 de marzo se realizarán los partidos de clasificación. ⇒ Únicamente seis equipos ganarán su pase al mundial. ⇒ El reto de este año se denomina FIRST Power Up y está basado en la temática de videojuegos. ⇒ Evento en La Laguna es patrocinado por Industrias Peñoles.

Reto. Desde ayer se instaló la cancha para FIRST Laguna; posteriormente, los equipos dejaron sus robotos en el área de Pits. (ANGÉLICA SANDOVAL)

Etiquetas: FIRSTConcurso FIRSTrobotica

Más de Torreón

... Anterior Siguiente ...